Высокие цены - еще "цветочки": названы основные недостатки Дубая - туристы точно разочаруются

О каких недостатках Дубая нужно знать заранее

Дубай привлекает не только россиян, но и путешественников со всего мира. Здесь множество развлечений, роскоши, небоскребов, магазинов, пляжей, но при знакомстве с эмиратом появляются и недостатки. О каких минусах Дубая следует узнать еще до поездки?

Цены

Если вы привыкли к Турции или Египту, то Дубай покажется особенно дорогим. Только за отель на двоих за 7 дней придется выложить около 200 тысяч рублей, при этом речь идет не про 5*.Здесь дорого все: такси, развлечения, обеды в кафе и ресторанах, покупки в магазинах.

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Погодные условия

"Дубай включен в число самых жарких городов мира. Летом здесь легко увидеть на термометре цифры +50 °С, поэтому с выбором времени для отдыха надо быть внимательнее. Зимой тоже не все прекрасно: ночью температура может падать в два раза, а вода в заливе при нормальной дневной температуре становится холодной", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Недостаточно зелени

Не все туристы осознают, что едут отдыхать в пустыню, поэтому во время отдыха им не хватает деревьев, кустарников и прочей зелени. Из-за этого здесь нигде не получится укрыться от зноя.

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Значительные расстояния

При выборе жилья важно просчитывать расстояние до пляжей, торговых центров. Часто дома находятся в 20 км от береговой зоны, из-за чего добираться до нее приходится только на такси. Преодолевать любые расстояния очень сложно из-за жары.

Опыт автора

"В Дубае мне не особо нравится из-за высоких цен, а также невероятной жары. На отдыхе не хочется постоянно сидеть в номере, но это приходится делать. Если вы плохо переносите высокие температуры воздуха, то можете смело забыть об этом месте", - рассказала Полина Аксенова.

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