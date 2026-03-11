Разноцветная Мойка: все тайны цветных мостов Санкт-Петербурга

Вся правда о четырех цветных мостах в Петербурге

Чаще всего мосты в Санкт-Петербурге называются в честь героев, храмов или знаменитых владельцев соседних домов, но есть в городе и четыре исключения. Так, через реку Мойку установлены "цветные" мосты, которые так и называются - Зелёный, Красный, Синий и Жёлтый. Тайны названий этих четырех переправ разгадала гид Валерия в своем дзен-канале "Прогулки по Санкт-Петербургу".

История "цветных" мостов началась в XVIII веке, когда деревянные переправы через Мойку начали менять на более устойчивые конструкции. Большая часть населения в те время была безграмотна, и извозчики, рабочие и торговцы не умели ориентироваться по названиям улиц, написанным на табличках. Поэтому было решено выкрасить мосты в разные цвета, чтобы простые люди знали, куда направляться, и не сбились с маршрута. В итоге названия Зеленого, Красного, Синего и Желтого моста закрепились в народе, а позже перешли и в официальные документы.

Зелёный мост

Это самый популярный из всех четырех цветных мостов. Ранее назывался Полицейским мостом из-за расположенного рядом управления городской полиции. Та конструкция, которую мы видим сейчас, построена в 1806-1808 годах по проекту инженера Вильяма Гесте. Это была первая чугунная переправа Петербурга.

Красный мост

Расположен по оси Гороховой улицы. Здесь проходит граница Центрального и Адмиралтейского районов города. До 1778 года мост назывался Белым, но затем его перекрасили в красный. Современным обликом так же обязан проекту Вильяма Гесте.

"Красный мост - единственный из цветных через Мойку, который сохранил исторический чугунный декор практически без изменений. Его строгие решётки и фонари - редкий пример подлинной инженерной эстетики эпохи Александра I", - отмечет Валерия.

Синий мост

Синий мост в народе называют мостом-невидимкой, так как его ширина составляет целых 97 метров, и из-за этого создается эффект, будто это и не мост, а часть площади - настолько органично вписан он в пространство Исаакиевской площади, и как-будто растворён в городском ансамбле.

Жёлтый мост - Певческий

В наши дни Желтый мост превратился в Печевский мост, поскольку цвет он утратил, а одной стороной уперся в ворота Певческой капеллы - центра музыкальной культуры города.

"Мост является продолжением Дворцовой площади и соединяет её с набережной Мойки. Это пространство особенно насыщено историей: рядом расположен Музей-квартира А. С. Пушкина (наб. Мойки, 12) - дом, где поэт провёл последние дни жизни", - делится историей моста Валерия.

Как видите, несмотря на романтические названия мостов Санкт-Петербурга, их присхождение не имеет ничего лирического, а их названия объясняются вполне приземленными причинами.

