Таких куриных "отбивнушек" вы точно не ели: Друг-повар научил их жарить за 7 минут - вкусняшка, да и только

Куриные отбивные, казалось бы, простое блюдо. Ну что там может не получиться? Однако у многих хозяек мясо чаще всего получается сухим, а не сочным, как должно. Чаще всего так получается, если готовят из куриного филе, оно нередко пересыхает при жарке на сковородке.
На канале "Простые рецепты" дают классный вариант жарки отбивных из курицы, получится нежно и сочно, никакой сухости, и всего за 7 минут.
Для приготовления сочных отбивных из куриной грудки понадобится:
- 700 г куриного филе;
- соль по вкусу;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. крахмала;
- 2 ст. л. воды;
- 4 зубца чеснока;
- приправы для курицы.
Алгоритм приготовления предельно прост
- Первое, что необходимо сделать, - нарезать куриное филе пластинками, делать это необходимо поперёк волокон, так кусочки при жарке не получатся жёсткими. Если же нарезать вдоль волокон, то высок риск получить подобие "резиновой подошвы" вместо мягкой курочки.
- Кусочки солим, слегка присыпаем специями и отбиваем через плёнку. Так вы не порвёте ломтики молоточком для мяса, а сам инструмент останется идеально чистым.
- В тарелке соединим сырые яйца с пропущенным через пресс чесноком и соевым соусом.
- Крахмал размешаем с водой комнатной температуры. Это важно, в холодной воде он может взяться комками, нужного эффекта при жарке курицы не получится.
- Добавляем крахмал к яичной массе, перемешиваем.
- Отправляем куриные кусочки в тарелку с заливкой, перемешиваем, оставляем так на 15 минут, чтобы мясо промариновалось.
- Сковороду греем с маслом и отправляем на неё "отбивнушки".
- Жарить с каждой стороны будем всего по 3-4 минуты. За это время тонкие ломтики мяса прожарятся, получится румяная аппетитная корочка.
Подавать куриные отбивные хорошо горячими с картофельным пюре или другим любимым гарниром.
