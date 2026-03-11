Радужные яйца: инновационный метод покраски – понадобятся лишь салфетки и ватные палочки

Подготовка к празднованию Пасхи может быть творческой. Для тех, кто стремится порадовать себя и близких уникальными и эстетически привлекательными пасхальными яйцами, предлагаем инновационный метод окрашивания от автора канала Karamelka food.
Для начала необходимо подготовить яйца, сварив их обычным способом. Рекомендуется добавить чайную ложку соли в воду для предотвращения растрескивания скорлупы. В то время как яйца варятся, можно приступить к подготовке красящего раствора.
Вам потребуются небольшие емкости, такие как пластиковые стаканчики или чашки, а также по одной таблетке красителя для каждой емкости. Растворите каждую таблетку в одной столовой ложке воды, после чего добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.
Далее, каждое отваренное яйцо следует обернуть в салфетку или бумажное полотенце, надежно зафиксировав концы. Используя ватную палочку, смоченную в различных красителях, нанесите узоры на поверхность салфетки. Под воздействием красителя яйца приобретут многоцветную окраску, создавая эффект радуги.
Через 15 минут удалите салфетку и аккуратно обработайте поверхность яиц растительным маслом для придания блеска. Полученный результат превзойдет ваши ожидания: пасхальные яйца приобретут волшебный вид. Этот оригинальный метод окрашивания придаст вашему празднику особую изюминку и создаст радужное настроение.
Ранее мы рассказали, как испечь влажные куличи.