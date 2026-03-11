Городовой / Полезное / Радужные яйца: инновационный метод покраски – понадобятся лишь салфетки и ватные палочки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему в СССР не было клещей: секретное оружие работало безотказно - теперь страшно выйти на газон Полезное
Первая зелень к Пасхе: эти культуры отлично растут в теплице в марте - список от агронома Полезное
Не деревня, а исторический клад: Деревянная часовня с историей в 5 веков и старинные дома Полезное
Таких куриных "отбивнушек" вы точно не ели: Друг-повар научил их жарить за 7 минут - вкусняшка, да и только Полезное
Варю 1 сорняк: Тли на моей даче больше нет - вся падает, откинув лапки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Радужные яйца: инновационный метод покраски – понадобятся лишь салфетки и ватные палочки

Опубликовано: 11 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Радужные яйца: инновационный метод покраски – понадобятся лишь салфетки и ватные палочки
Радужные яйца: инновационный метод покраски – понадобятся лишь салфетки и ватные палочки
Городовой ру
Необычный способ покраски яиц

Подготовка к празднованию Пасхи может быть творческой. Для тех, кто стремится порадовать себя и близких уникальными и эстетически привлекательными пасхальными яйцами, предлагаем инновационный метод окрашивания от автора канала Karamelka food.

Для начала необходимо подготовить яйца, сварив их обычным способом. Рекомендуется добавить чайную ложку соли в воду для предотвращения растрескивания скорлупы. В то время как яйца варятся, можно приступить к подготовке красящего раствора.

Вам потребуются небольшие емкости, такие как пластиковые стаканчики или чашки, а также по одной таблетке красителя для каждой емкости. Растворите каждую таблетку в одной столовой ложке воды, после чего добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.

Далее, каждое отваренное яйцо следует обернуть в салфетку или бумажное полотенце, надежно зафиксировав концы. Используя ватную палочку, смоченную в различных красителях, нанесите узоры на поверхность салфетки. Под воздействием красителя яйца приобретут многоцветную окраску, создавая эффект радуги.

Через 15 минут удалите салфетку и аккуратно обработайте поверхность яиц растительным маслом для придания блеска. Полученный результат превзойдет ваши ожидания: пасхальные яйца приобретут волшебный вид. Этот оригинальный метод окрашивания придаст вашему празднику особую изюминку и создаст радужное настроение.

Ранее мы рассказали, как испечь влажные куличи.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью