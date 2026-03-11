Не деревня, а исторический клад: Деревянная часовня с историей в 5 веков и старинные дома

Российская глубинка таит множество красивых мест, о которых большинство туристов и не слышало. А вот любители истории их посещают регулярно.

Деревня Зехново в Тверской области сохранила свой древний колорит, история насчитывает более 5 веков, сохранили древнюю архитектуру и некоторые постройки.

Расположен населённый пункт близ Кенозера, является одним из самых старых местных поселений. За время существования деревня относилась ко множеству губерний, в том числе, Вологодской и Олонецкой, сейчас входит в состав Тверской области.

Славится населённый пункт не только богатой северной природой, которую также стоит посмотреть. Главная изюминка - старинная часовня, выполненная из дерева. Она носит имя Иоанна Богослова, построена задолго до 1846 года.

Часовня была отреставрирована, но при это повторяет свой первозданный облик как внешним, так и внутренним убранством. Внутри можно полюбоваться на потолочную роспись, которую специалисты именую "небом". На нём изображены лики святых на нежном голубом фоне.

Такая роспись потолка является древней традицией северных мастеров, а конкретно эта работа - самая древняя в Кенозерье.

Иконостас также сложен по древней старообрядческой традиции, с давних времён в нём сохранилась только половина икон.

С часовни открывается вид на деревню Зехново и окрестности, неповторимую северную природу, от которой невозможно оторвать глаз.

