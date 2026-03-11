Первая зелень к Пасхе: эти культуры отлично растут в теплице в марте - список от агронома

Что посеять в марте для суперраннего урожая

Март - время просыпаться не только природе, но и дачникам. Если у вас стоит теплица без обогрева, самое время заглянуть туда с пакетиками семян.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о стойких культурах, которые не боятся перепадов температур.

Листовой салат

Семена бросают в бороздки глубиной в палец. Всходы не боятся легких заморозков, а через месяц уже можно срывать свежие листья.

Главное - поливать вовремя и не давать земле пересыхать. Если хотите салат на столе все лето, подсевайте новую партию каждые две недели.

Шпинат

Шпинат выдерживает морозы до -6, поэтому в марте ему в теплице совсем не страшно. Семена заделывают на сантиметр вглубь. Всходит быстро, растет активно. Ему нужно солнце и регулярный полив.

Если заметили, что рост замедлился, подкормите мочевиной.

Редис

Редиску сеют, как только почва оттаяла. Скороспелые сорта дают урожай через три недели. Но тут есть хитрость: редис не любит жару. Если в теплице станет жарко, корнеплоды уйдут в стрелку и станут жесткими.

Поливать его нужно часто, особенно в солнечные дни, иначе появится горечь. Мульча под кустиками поможет сохранить влагу.

Лук на перо

Перед посадкой у лука срезают макушку и замачивают в марганцовке. Высаживают в грунт, когда земля прогрелась до +5. Луку нужно хорошее освещение и тепло. Перо отрастает быстро, и уже через 20 дней можно щипать его в салат.

Укроп и петрушка

Укроп всходит долго из-за эфирных масел. Семена лучше замочить на три дня, а потом подсушить и сеять.

Петрушка более медлительная. Первую зелень срезают только через два месяца. Зато потом она радует стабильно. Обе культуры любят умеренный полив и рыхлую землю.

Маленькие хитрости

"Чтобы растения не замерзли ночью, накиньте на грядки агроволокно или спанбонд. Днем укрытие снимают, чтобы посадки не перегрелись".

"Поливать нужно только теплой водой, иначе корни испытают шок. И не забывайте мульчировать почву сухой листвой или компостом, чтобы сохранить тепло и влагу", - отмечает Давыдова.

