После всходов чеснока - обязательно: 2 щепотки в воду - и перо зеленеет сразу же, головки с кулак

Весной многие дачники замечают, что листья чеснока начинают желтеть. Если вовремя не устранить проблему, можно лишиться значительной части урожая, так как головки вырастут мелкими.
Почему желтеют перья
Если чеснок посажен на грядке, где долгие годы росли другие культуры, грунт мог истощиться. Молодым растениям просто не хватает микроэлементов и гумуса для активного старта.
Также пожелтение листьев могут спровоцировать возвратные заморозки. По этой причине грядки с чесноком лучше накрывать.
Кроме того, растение нуждается в регулярном поливе для наращивания сочных листьев и крупных головок. Однако перелив может быть опасным, поскольку застой воды у корней провоцирует развитие грибковых болезней. Почва между поливами должна слегка подсыхать.
И, наконец, перья чеснока могут пожелтеть из-за дефицита элементов питания.
Первая весенняя подкормка
Сразу после появления всходов чеснок нуждается в азоте и магнии. При нехватке этих элементов листья начинают желтеть, и хорошего урожая можно не ждать.
Для приготовления раствора следует в 10 литрах воды развести по 20 г аммиачной селитры и сульфата магния. Поливать грядки этим составом нужно по влажной почве. Расход составляет примерно 5–8 л на каждый погонный метр рядка, в зависимости от того, насколько сухая земля.
На следующий день почву в междурядьях нужно прорыхлить. Если стоит сухая погода, грядки следует замульчировать, а в дождливую весну от мульчи лучше отказаться, сообщает "Любимая усадьба".
