После всходов чеснока - обязательно: 2 щепотки в воду - и перо зеленеет сразу же, головки с кулак

Новости по теме

Листья огурцов и помидоров пожелтели: Причина - хлороз, и вот как его лечить

Перейти

При появлении первых 2 листьев у томатов – обязательно: 1 г в воду – и рассада попрет как на дрожжах, будет мощной и стойкой

Перейти

Нет новых листьев и еще 2 признака, что замиокулькасу нужен переезд: выбираем горшок для бурного роста

Перейти

Не мусор, а золото: 1 шт. в воду – и толстянку не унять: штампует сочные листья без остановки – вся покрылась облаком цветов

Перейти

Нервный срыв фикуса Бенджамина: почему у растения стали опадать листья - 6 причин

Перейти