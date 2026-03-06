Фарфоровский пост «на рельсах»: Петербург сдвинет историю ради скоростной мечты

В Санкт-Петербурге готовят необычную операцию: исторические сооружения Фарфоровского поста сместят, чтобы расчистить путь для высокоскоростной железной дороги (ВСМ).
Проектная документация сейчас проходит проверку на антикоррупционную чистоту. Для сохранения памятников культуры задействуют гидравлические домкраты — это непростая методика.
Новые рельсовые пути намерены устроить на отрезке Санкт-Петербург-Главный — Обухово II, указано в акте историко-культурной экспертизы на портале КГИОП, сообщает КП-Петербург.
Здесь расположены вокзал и жилые корпуса станции, которые имеют статус региональных памятников. Чтобы избежать их демонтажа, выбрали способ горизонтального перемещения.
Согласно плану, объекты сдвинут по монтажной плите. Домкраты обеспечат необходимое усилие для плавного переноса конструкций.
При возникновении наклона рабочие скорректируют просадку фундамента и подымут уровень полотна с помощью стальных пластин.
Наибольшие изменения коснутся железнодорожного вокзала — его переместят примерно на 23 метра юго-западнее и дополнительно на 20 метров юго-восточнее.
Здание по адресу Фарфоровский пост, 40 отодвинут на 14 метров от путей, а дом №44 — на аналогичное расстояние. В то же время корпуса №46 и №52 останутся на месте, поскольку находятся за пределами зоны работ.