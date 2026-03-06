Городовой / Город / Фарфоровский пост «на рельсах»: Петербург сдвинет историю ради скоростной мечты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Монастырь-крепость, аналогов которому нет в России: находится на далеком острове - что нужно о нем знать Полезное
Вовсе не Москва: названы регионы с самым высоким уровнем зарплаты – но есть подвох Полезное
Сажаю сладкий перец строго в точные даты: урожай в 2 раза больше обычного - рассказал дедушка агроном Полезное
Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность Город
Крашу яйца на Пасху только так: 3 способа с каркаде - вместо надоевшей луковой шелухи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фарфоровский пост «на рельсах»: Петербург сдвинет историю ради скоростной мечты

Опубликовано: 6 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Фарфоровский пост «на рельсах»: Петербург сдвинет историю ради скоростной мечты
Фарфоровский пост «на рельсах»: Петербург сдвинет историю ради скоростной мечты
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
По проекту здания будут двигать по специальной распределительной плите.

В Санкт-Петербурге готовят необычную операцию: исторические сооружения Фарфоровского поста сместят, чтобы расчистить путь для высокоскоростной железной дороги (ВСМ).

Проектная документация сейчас проходит проверку на антикоррупционную чистоту. Для сохранения памятников культуры задействуют гидравлические домкраты — это непростая методика.

Новые рельсовые пути намерены устроить на отрезке Санкт-Петербург-Главный — Обухово II, указано в акте историко-культурной экспертизы на портале КГИОП, сообщает КП-Петербург.

Здесь расположены вокзал и жилые корпуса станции, которые имеют статус региональных памятников. Чтобы избежать их демонтажа, выбрали способ горизонтального перемещения.

Согласно плану, объекты сдвинут по монтажной плите. Домкраты обеспечат необходимое усилие для плавного переноса конструкций.

При возникновении наклона рабочие скорректируют просадку фундамента и подымут уровень полотна с помощью стальных пластин.

Наибольшие изменения коснутся железнодорожного вокзала — его переместят примерно на 23 метра юго-западнее и дополнительно на 20 метров юго-восточнее.

Здание по адресу Фарфоровский пост, 40 отодвинут на 14 метров от путей, а дом №44 — на аналогичное расстояние. В то же время корпуса №46 и №52 останутся на месте, поскольку находятся за пределами зоны работ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью