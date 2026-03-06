Хранитель истории Ладожского озера: загадочный маяк на рукотворном острове – место притяжения туристов и нерп

Рукотворный остров посреди Ладожского озера

Ладожское озеро – это выдающийся природный и исторический объект России. Среди его многочисленных достопримечательностей особое место занимает искусственный остров Сухо, овеянный легендами, и расположенный на нем маяк, который служит символом безопасности и привлекает множество путешественников.

Легенды острова Сухо

Одна из самых известных легенд связывает название острова с именем Петра I. Согласно преданию, в начале XVIII века, во время плавания на яхте через Волховскую губу, судно царя село на мель. Его восклицание «сухо!» послужило указанием на мелководье. Пётр I распорядился обеспечить безопасность судоходства в этом районе, и впоследствии на месте мели был сформирован искусственный остров. Он образовался благодаря камням, оставляемым проходящими судами, которые со временем сформировали остров неправильной подковообразной формы размером приблизительно 90 на 60 метров.

История маяка

История маяка на острове Сухо берет свое начало в XIX веке, а именно в период 1825–1826 годов, когда было инициировано строительство первого маяка на месте подводного мелководья. Сооружение представляло собой каменную башню высотой около 20 метров, оснащенную оптикой Френеля, и выполняло ключевую функцию в обеспечении навигации на Ладожском озере.

Маяк подвергался неоднократным перестройкам: деревянная конструкция, уничтоженная пожаром в 1885 году, была оперативно заменена каменным маяком. В начале XX века его сменил более высокий 30-метровый стальной маяк с обновленной оптической системой. В настоящее время маяк оснащен современными системами освещения и радиосвязи, продолжая обеспечивать навигацию судов и поддерживать безопасность судоходства на Ладожском озере.

Маяк в период войны

В период Второй мировой войны остров приобрел особое стратегическое значение. На нем дислоцировался небольшой гарнизон, обеспечивавший защиту жизненно важного маршрута для блокадного Ленинграда — «Дороги жизни».

В 1942 году на территории произошло ожесточенное сражение, в ходе которого силы противника предприняли попытку установить контроль над островом и нарушить логистические цепочки поставок продовольствия и боеприпасов. Несмотря на мощные атаки, советские войска, оборонявшие остров Сухо, одержали стратегическую победу, обеспечив бесперебойное функционирование критически важного маршрута снабжения Ленинграда.

Наше время

В настоящее время маяк, расположенный на острове Сухо, находится в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт». Остров представляет значительный интерес для развития экологического и исторического туризма. Посетители имеют возможность подняться на вершину маяка, откуда открываются панорамные виды на Ладожское озеро, наблюдать за колониями прибрежных чаек, а также, при соблюдении мер предосторожности и тишины, встретить редких представителей пресноводных ластоногих — нерп.

