Просто взбиваю творог с яйцами: Готовлю самую нежную запеканку-суфле - Всего за 30 минут

Творожную запеканку многие помнят со школы и детского садика, там она всегда получалась пышной, нежной, высокой. У хозяек так выходит не всегда, и немудрено, у кулинаров есть свои секретики приготовления этого сладкого блюда.
Приготовить творожную запеканку, чтобы она получилась невероятно пышной, без хитростей невозможно. Но умные хозяйки знают секрет.
Способом приготовления вкусного блюда на основе творога делятся на профильном канале "Простые рецепты".
Для приготовления воздушной запеканки-суфле понадобится:
- 500 г творога;
- 3 крупных куриных яйца;
- 100 г жирной сметаны (от 15% и выше);
- щепоть ванилина;
- 50 г пшеничной муки;
- 20 г кукурузного крахмала;
- сахарная пудра для подачи.
Способ приготовления пышной запеканки по шагам
- Выкладываем в глубокую тарелку творог, яйца, сахар, сметану и ванилин, взбиваем при помощи погружного блендера, чтобы получилась однородная кремовая масса.
- Добавляем муку и крахмал и пробиваем ещё раз. Именно крахмал будет тем самым секретным ингредиентом, который подарит готовому блюду невероятные воздушность и нежность.
- В конце можно досыпать изюм или курагу пожеланию и перемешать ещё раз.
- Переложить творожную массу в разъёмную форму и отправить выпекаться на 30 минут, температура нагрева духового шкафа - 180 градусов.
Запеканка готова, даём ей несколько минут остыть в форме, так она немного уплотнится, будет проще переложить её на тарелки.
Готовую запеканку-суфле при подаче посыпаем сахарной пудрой. Она нежная, вкусная и очень воздушная, идеальна для сытного завтрака!
