Крашу яйца на Пасху только так: 3 способа с каркаде - вместо надоевшей луковой шелухи

Пасхальное окрашивание яиц чаем каркаде

Пасха - светлый праздник, который в 2026 году выпадает на 12 апреля. Считается, что традиция красить яйца пошла от древней легенды: Мария Магдалина подарила императору яйцо и рассказала о чуде воскресения Христа.

Император усомнился и заявил, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо изменило цвет. С тех пор красное яйцо олицетворяет новую жизнь и веру в чудо.

Советы при варке яиц

Выбирайте белые яйца с ровной скорлупой без трещин. Достаньте их из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. При варке добавляйте в воду щепотку соли - это защитит скорлупу от повреждений.

Способы окрашивания яиц натуральными красителями

Многие хозяйки сегодня используют магазинные красители, но натуральные продукты дают не менее яркие оттенки. Одним из самых популярных способов окрашивания является чай каркаде.

Способ №1

Сварите яйца обычным способом. Приготовьте крепкий отвар каркаде, добавьте в него 30 мл уксуса и оставьте яйца в этой жидкости на всю ночь. Утром яйца окрасятся в насыщенный, почти черный цвет.

Способ №2

Мелко нарвите белую бумагу и смешайте ее с сухой луковой шелухой. Нарежьте капроновый чулок на кусочки (примерно 6–7 см). Намочите яйцо, обваляйте его в смеси шелухи и бумаги, поместите в капроновый мешочек и завяжите края резинкой.

В кастрюлю с теплой водой добавьте шелуху, листья каркаде и соль. Опустите туда яйца в мешочках, доведите до кипения и варите 10–15 минут. Достаньте яйца, залейте холодной водой, а затем аккуратно снимите капрон и смойте остатки шелухи.

Способ №3

Влажные сырые яйца щедро обложите листьями каркаде. Плотно заверните каждое яйцо в кусочек капрона, чтобы листья прилегали к скорлупе. Положите свертки в кастрюлю с водой, добавьте пакетик каркаде, соль и 30 мл 9%-ного уксуса.

Варите 10 минут, затем дайте яйцам остыть прямо в отваре. После этого снимите капрон и промойте яйца от листьев.

Чтобы готовые пасхальные яйца приобрели глянцевый блеск, после окрашивания смажьте их растительным маслом. Для этого нанесите несколько капель масла на ватный диск и аккуратно протрите скорлупу.

