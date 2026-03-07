Городовой / Полезное / 1 цветок на грядку с томатами: Белокрылка скажет "Пока-пока" - урожаю больше не помешает
1 цветок на грядку с томатами: Белокрылка скажет "Пока-пока" - урожаю больше не помешает

Опубликовано: 7 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
1 цветок на грядку с томатами: Белокрылка скажет "Пока-пока" - урожаю больше не помешает
1 цветок на грядку с томатами: Белокрылка скажет "Пока-пока" - урожаю больше не помешает
Legion-Media
Совет по защите томатов от вредителей.

Мудрые дачники уже вовсю высаживают рассаду томатов и других овощей в горшки и ящики. Совсем скоро она подрастёт и отправится на постоянное место, в грунт на участке.

В этот период молодым растения как никогда нужны помощь и защита. Им не хватает энергии и сил для роста, кроме того, приходится выдерживать атаки дачных вредителей.

Советы по высадке рассады томатов и защите растений от вредителей дают на канале "Дача, сад и огород".

Одно из опасных для томатов насекомых - белокрылка. Чаще всего с ней борются химическими методами - опрыскиванием препаратами. Но есть и иной способ, натуральный.

Необходимо высадить рядом с томатной грядкой цветы, которые своим ароматом отпугнут белокрылку. Она скажет "Пока-пока" и улетит подальше от вашего участка. Растениям ничто не будет мешать наращивать мощный ствол, сочную зелень и крупные плоды.

Отлично разгоняет белокрылку настурция сорта "Аляска", её запаха насекомые просто не выносят. Безопасный вариант для защиты молодых кустов томатов после высадки их в грунт.

Есть и другие советы, которые помогут кустикам вырасти крепкими и дать крупный урожай. Один из них - насыпать в лунку ржаных сухарей. Перед этим их нужно перемолоть. Этот способ гарантирует богатый урожай сладких вкусных плодов.

Также мудрые дачники советуют не увлекаться поливами в первые 2 недели после высадки рассады томатов в грунт. Влажная почва способствует развитию заболеваний, в том числе, грибковых. Гораздо лучше дать томатам 2-3 недели привыкнуть к новым условиям и окрепнуть и только потом их поливать.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что нужно рассаде после пикировки.

Автор:
Марина Котова
Полезное
