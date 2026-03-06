После пикировки рассаде – обязательно: 1 л под корень, и вместо щуплых ростков – исполинские сеянцы

Как ухаживать за рассадой томатов после пикировки

На пикировке дело не заканчивается: теперь вам нужно обеспечить за рассадой должный уход. О том, что необходимо сделать и какие ошибки допускают неопытные садоводы-огородники чаще всего, рассказала эксперт портала «Антонов сад» Кристина Хрустова.

Оптимальные условия для рассады

Сразу после пикировки поставьте рассаду в темное место на пару дней при температуре +18...+20 °С. Так вы защитите ее от ожогов и ускорите адаптацию. А когда вы вернете рассаду на светлое место, то дневная температура должна быть в пределах +20...+25°С, ночная – +16...+18°.

2 раза в день опрыскивайте листья томатов отстоянной водой комнатной температуры. Идеально, если вы будете добавлять в воду Циркон или Эпин. При этом полив должен быть умеренным: если вы зальете рассаду, корешки сгниют.

Каждую неделю слегка рыхлите грунт вокруг стеблей растений – так вы насытите его кислородом.

Когда и как подкармливать рассаду

В первые 2 недели после пикировки подкармливать томаты – запрещено! Иначе ботва пойдет в резкий рост, сеянцы ослабнут, а соли из подкормок обожгут корни. Начинать подкормку можно через 2 недели слабо разведенным удобрением с концентрацией примерно в 3 раза меньше рекомендуемой производителем. Подойдет монофосфат калия или специальное удобрение для томатов.

Из народных средств полезен настой золы. Размешайте столовую ложку золы в 1 л отстоянной воды комнатной температуры и оставьте настаиваться на 24 часа. Затем процедите и полейте саженцы.

Возможные проблемы

Если вы увидели, что стебель у основания словно перетянули нитью, так он истончился, то это корневая гниль. От всех зараженных экземпляров придется избавляться, не допуская распространения болезни, ведь от нее нет лечения.

Если грунт влажный и отдает плесенью, а листья у рассады хилые и вялые, значит, вы переборщили с поливом. В этом случае есть два варианта действий: поставить горшочек в плошку с перлитом, который будет вытягивать излишки жидкости, или пересадить сеянец.

