Экскурсия в Выборг из Санкт-Петербурга: что посмотреть за один день — советы от гида

Что посмотреть в Выборге за один день?

Выборг - это город в Ленинградской области, расположенный на берегу Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского залива. Город славится богатой историей, достопримечательностями, культурными особенностями и гастрономическими традициями. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала, что можно посмотреть в Выборге за один день.

Перечислим знаковые места, которые точно стоит посетить при поездке в Выборг.

Выборгский замок

Главная жемчужина города и один из немногих сохранившихся в России памятников средневекового западноевропейского военного зодчества. Сооружение построено в 1293 году во время Третьего крестового похода шведов на карельские земли. Расположено на острове, окруженном водой. Внутри посетители могут увидеть рыцарское оружие, макеты средневекового Выборга, послушать историю шведско-русских войн. Валерия очень рекомендует подняться на башню Святого Олафа, откуда разворачивается завораживающий вид на весь город и залив.

Парк Монрепо

Скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Территория имеет романтический ландшафт, включающий гранитные скалы, извилистые тропы, павильоны и гроты. Туристам нравится прокладывать себе путь мимо мшистых скал к смотровым площадкам. Главная особенность - остров Мертвых, который с берега смотрится очень загадочно.

Старый город и средневековые улицы

Прогулка в исторической части Выборга — сплошное удовольствие. Здесь вы увидите круглую башню 1547–1550 годов постройки, башню Ратуши (XV век) с небольшим музеем внутри, Костел Святого Гиацинта (конец XVI — начало XVII века), внутри которого можно увидеть средневековое прошлое Выборга.

Также внимания заслуживают часовая башня, представляющая собой бывшую колокольню кафедрального собора, разрушенного в военное время, и Дом купеческой гильдии Святого Духа — старейшее гражданское здание Выборга и один из редчайших образцов средневековой валунной архитектуры в России.

Библиотека Алвара Аалто

Шедевр функционализма мирового уровня, созданный по проекту великого финского архитектора Алвара Аалто в 1935 году.

"Аалто спроектировал всё: от здания до дверных ручек. Волнообразный потолок лекционного зала, круглые световые люки в читальном зале — всё продумано так, чтобы свет и акустика работали идеально", - рассказывает Валерия.

Лютеранская церковь Петра и Павла

Единственный действующий лютеранский храм Выборга, возведённый в 1793–1799 годах. Внутри можно полюбоваться скандинавским интерьером, а если повезет, то и насладиться органным концертом, который тоже приводит туристов в восхищение.

