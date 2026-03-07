Городовой / Полезное / В России зафиксировали рост случаев мошенничества при заказе букетов к 8 Марта
Полезное

В России зафиксировали рост случаев мошенничества при заказе букетов к 8 Марта

Опубликовано: 7 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
legion-media
Новая схема обмана в преддверии Международного женского дня

Приближается Международный женский день, и миллионы мужчин начинают искать идеальные букеты. Но в этой предпраздничной суете активизировались не только курьеры и флористы, но и мошенники. Они придумали новую схему, чтобы выманить у людей деньги и личные данные.

В зоне особого риска находятся те, кто заказывает букеты на скорую руку через сайты или приложения. Мошенники создают фальшивые интернет-магазины с приятными ценами и красивыми картинками. Человек оплачивает заказ, но цветы, естественно, никто не привозит - деньги уходят в никуда.

На этом уловки не заканчиваются

Вторая категория жертв - женщины. Они ждут праздника и сюрпризов, поэтому могут потерять бдительность.

Вам звонит якобы курьер и сообщает, что стоит под дверью, но не может вручить доставку, пока не получит код из СМС или пока вы не перейдете по ссылке. Иногда аферисты начинают давить на психику: пугают, что доставка сорвется, или грозят огромными штрафами за отказ от товара.

Эти психологические приемы называют социальной инженерией, передает канал "Уралвеб.ру" Они срабатывают очень часто, потому что играют на эмоциях и желании получить подарок.

Эксперты предупреждают: если вы назовете код или установите неизвестное приложение, последствия будут плачевными. С вашей карты могут украсть все сбережения, а преступники получат доступ к личным данным.

Запомните: настоящие службы доставки никогда не просят получателя называть коды подтверждения, данные карты или скачивать программы. Для того чтобы вручить букет, курьеру нужны только имя и адрес.

Не дайте испортить себе праздник. Если посторонний человек, который представился курьером или сотрудником поддержки, начинает требовать от вас лишних действий - просто прекратите разговор. Это мошенники.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как мошенники оформляют кредиты без кодов из СМС.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
