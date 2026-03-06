Когда мошенникам не нужны коды из СМС: как старый номер телефона приводит к долгам

Как мошенники оформляют кредиты без кодов из СМС

Мошенники начали выходить на новый уровень. Теперь преступники могут взять кредит на чужое имя, и человек даже не сразу это заметит. Причем для этого им не нужны ни коды из СМС, ни разговоры с жертвой, передает канал "Просто о сложном".

Вот реальная история

Мужчина внезапно узнал, что должен микрофинансовым организациям больше 600 тысяч рублей. Оказалось, что займы взяли через номер телефона, которым он пользовался раньше.

Потом он перестал пользоваться этой симкой, и номер отдали новому владельцу. Новый обладатель номера проверил его и увидел, что он все еще привязан к банковскому кабинету.

Этим и воспользовался: оформил несколько займов на имя бывшего хозяина номера. Микрофинансовые организации проверяют личность не сами, а через банк.

Мужчине пришлось идти в суд, чтобы доказать, что он не брал эти деньги. Его спасло только то, что договоры оформили уже после того, как симку заблокировали. Суд признал долги недействительными и даже заставил микрофинансовую организацию выплатить мужчине 5 000 рублей за моральный ущерб.

Вывод

Мошенники рассчитывают на то, что вы забудете отвязать старые номера от банков. Когда симка попадает к аферистам, они первым делом это проверяют. Если этого не сделать сразу, то есть вероятность получить неприятный подарок в будущем.

Поэтому, если меняете номер телефона, обязательно зайдите в приложение банка и удалите старый номер из своего профиля.

Если не знаете, какие номера привязаны к вашим счетам, можно зайти в отделение банка и это проверить, и отключить все лишнее.

