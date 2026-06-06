Черепица, глина и краска: как из фальшивых фасадов и привозных булыжников родился каменный Петербург

Петр I решил построить «каменный рай» в болотах, запретив стройку во всей остальной России.

В 1714 году Петр I издал указ, который шокировал всю страну. Он запретил строить каменные дома везде, кроме Санкт-Петербурга.

Хочешь построить кирпичную лавку в Москве или Новгороде? Нельзя. Нарушителям грозила ссылка и конфискация имущества. На первый взгляд — безумие, но у царя был четкий расчет.

Зачем это было нужно?

Петербург строился на болотах, в диких условиях. Каменщики не горели желанием туда ехать: работы мало, климат ужасный. Мастера разбредались по всей России, где было сытнее и спокойнее.

Петр решил проблему радикально. Он просто «выключил» рынок труда во всей стране. Каменщикам стало нечего есть, и у них остался только один путь — в новую столицу. Так царь обеспечил город лучшими руками страны.

Город-факел

Еще одна причина — огонь. Ранний Петербург был полностью деревянным. Дома стояли плотно, а люди топили печи и жгли свечи. Город вспыхивал как спичка.

Петр понял: если не заменить дерево на камень, столица просто исчезнет. Он даже запретил крыть крыши соломой, приказав использовать только черепицу как в Европе.

Налог камнями

Одного запрета было мало, ведь кирпич в те времена был дефицитом. Заводов не хватало. Тогда Петр ввел «каменный налог». Каждый, кто въезжал в Петербург, должен был привезти с собой камни, пишет Рамблер.

Приехал на телеге? Отдай три камня.

Приплыл на судне? Количество зависело от веса груза. Эти камни шли на мощение дорог и фундаменты. Без «взятки» булыжниками в город просто не пускали.

Архитектурный фейк

Несмотря на все указы, камня всё равно не хватало. А царь требовал результат здесь и сейчас. Горожане начали хитрить.

Они строили обычный деревянный дом из бруса, обмазывали его толстым слоем глины и белили. А сверху краской рисовали линии, имитирующие кирпичную кладку.

Издалека казалось, что стоит солидное каменное здание. Петр об этой хитрости знал, но часто закрывал глаза — для него был важен европейский вид города.

Замысел Петра сработал лишь наполовину. Россия еще долго оставалась деревянной. Но именно этот жесткий указ позволил собрать в Петербурге уникальных мастеров.

Без их принудительного труда мы бы сегодня не увидели тех дворцов и набережных, которыми восхищается весь мир.

Царь буквально «выжал» из страны все ресурсы, чтобы создать один-единственный идеальный город. И у него это получилось.

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