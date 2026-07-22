7 тонн веса и 1 миллиметр точности: под Тосно завершили самый «тонкий» этап стройки ВСМ

Совсем скоро поездка между двумя столицами станет быстрее, чем полет на самолете.

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) идет полным ходом. Рассказываем, что интересного происходит на стройке прямо сейчас.

Ювелирная точность: плиты весом в 7 тонн

В Ленинградской области, на участке между Саблино и Тосно, завершили важный этап — уложили специальные рельсовые плиты. Это не просто бетонные блоки, а фундамент для будущих скоростей.

Всего уложили 263 плиты, сообщает пресс-служба РЖД. Каждая весит почти семь тонн — как три мощных внедорожника. Но самое поразительное здесь не вес, а точность.

Плиты выравнивали с погрешностью всего в 1 миллиметр. Чтобы добиться такой аптечной точности, строители использовали роботизированные приборы.

Что дальше: «умные» рельсы

Теперь на эти плиты начнут укладывать особые, термоупрочненные рельсы. Но и это не всё. Дорога будет буквально «напичкана» электроникой.

На небольшом тестовом участке установят 1500 датчиков. Они будут в реальном времени следить за состоянием пути и передавать данные диспетчерам.

Любая микротрещина или отклонение сразу станут заметны.

Где будут испытывать первый поезд?

Главная площадка сейчас развернулась между Крюково (Зеленоград) и Новой Тверью. Это участок длиной 129 километров. Именно здесь будут «гонять» первый отечественный суперпоезд.

Кстати, о поезде: его собирают на заводе «Уральские локомотивы». В проекте участвует почти вся страна — детали поставляют 150 заводов из 36 регионов. Это будет полностью наш, российский состав.

Масштаб стройки

Цифры впечатляют. Сейчас на объекте работают:

Более 28 тысяч человек.

Около 10 тысяч единиц техники.

Это одна из самых массовых и сложных строек в современной истории России.

Зачем это всё нужно?

Цель простая и понятная каждому:

Скорость. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для сравнения: «Сапсан» едет около 4 часов. Комфорт. В поездах будет 4 класса обслуживания, включая первый и бизнес.

Когда поедем? Запуск магистрали намечен на 2028 год. Осталось подождать совсем немного, и поездка в Петербург на выходные станет такой же привычной и быстрой, как поездка на метро в соседний район.

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