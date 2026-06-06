Россия раскололась надвое: одни регионы будут плавиться от жары, другие кутаться в куртки
Календарное лето уже наступило, однако погода в разных регионах страны остаётся крайне неоднозначной. Ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Романова рассказала, в каких регионах страны будет холодно.
Северо-Запад удивит июльским теплом
В Мурманске ожидается до +25 градусов, хотя местами возможны кратковременные дожди. В Архангельске будет ещё комфортнее — до +26 градусов и практически без осадков. В Петрозаводске сохранится облачная погода, а к воскресенью возможен небольшой дождь.
Жителей Санкт-Петербурга ждёт по-настоящему летнее тепло. В субботу столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов. Правда, близость балтийского циклона принесёт кратковременные дожди. В воскресенье станет немного прохладнее.
Москва и юг России останутся в комфортном тепле
В Центральной России и на юге страны температура будет близкой к климатической норме. В Москве ожидаются солнечные и сухие выходные с температурой +26…+28 градусов.
В Ростове-на-Дону и Краснодаре воздух прогреется до +27…+29 градусов. На побережье Чёрного моря будет немного прохладнее: в Сочи ожидается +24…+26 градусов.
Дальний Восток без летнего тепла
В Хабаровске и Владивостоке ожидаются дожди, а дневная температура составит всего +15…+17 градусов. Это на 4-6 градусов ниже климатической нормы для начала июня.
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