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Землю накроет одна из сильнейших магнитных бурь года: названы самые опасные часы

Опубликовано: 5 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Землю накроет одна из сильнейших магнитных бурь года: названы самые опасные часы
Землю накроет одна из сильнейших магнитных бурь года: названы самые опасные часы
Городовой ру
Солнце устроило серию мощных взрывов.

Уже вечером 4 июня на Земле начнётся сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3. Причиной станет серия мощных солнечных вспышек, произошедших накануне, передают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

К Земле летит облако размером в сотни миллионов километров

По расчётам учёных, Солнце выбросило в сторону Земли два или даже три крупных плазменных потока. Хотя вспышки произошли с интервалом около десяти часов, более быстрые потоки должны догнать ранее выброшенные массы вещества.

В итоге сформируется одно огромное облако потока — около 200 миллионов километров.

Специалисты отмечают, что при таком масштабе и траектории движения вероятность того, что облако пройдёт мимо Земли, практически отсутствует.

Когда магнитная буря достигнет максимальной силы

Основной удар ожидается в ночь на 5 июня. Наиболее сильные геомагнитные возмущения прогнозируются с 02:00 до 12:00 по московскому времени. Именно в этот период буря достигнет категории G3, которая считается сильной.

По прогнозам, повышенная геомагнитная активность сохранится вплоть до вечера 5 июня. Уже 6 июня солнечная активность заметно снизится и показатели окажутся в нейтральной зоне.

Насколько это серьёзно

Бури уровня G3 относятся к категории сильных, однако до рекордных значений нынешнему событию всё же далеко. Для сравнения, в марте этого года уже фиксировалась буря аналогичного уровня. А в январе наблюдался ещё более мощный геошторм категории G4.

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Автор:
Александр Асташкин
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