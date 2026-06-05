Землю накроет одна из сильнейших магнитных бурь года: названы самые опасные часы

Уже вечером 4 июня на Земле начнётся сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3. Причиной станет серия мощных солнечных вспышек, произошедших накануне, передают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
К Земле летит облако размером в сотни миллионов километров
По расчётам учёных, Солнце выбросило в сторону Земли два или даже три крупных плазменных потока. Хотя вспышки произошли с интервалом около десяти часов, более быстрые потоки должны догнать ранее выброшенные массы вещества.
В итоге сформируется одно огромное облако потока — около 200 миллионов километров.
Специалисты отмечают, что при таком масштабе и траектории движения вероятность того, что облако пройдёт мимо Земли, практически отсутствует.
Когда магнитная буря достигнет максимальной силы
Основной удар ожидается в ночь на 5 июня. Наиболее сильные геомагнитные возмущения прогнозируются с 02:00 до 12:00 по московскому времени. Именно в этот период буря достигнет категории G3, которая считается сильной.
По прогнозам, повышенная геомагнитная активность сохранится вплоть до вечера 5 июня. Уже 6 июня солнечная активность заметно снизится и показатели окажутся в нейтральной зоне.
Насколько это серьёзно
Бури уровня G3 относятся к категории сильных, однако до рекордных значений нынешнему событию всё же далеко. Для сравнения, в марте этого года уже фиксировалась буря аналогичного уровня. А в январе наблюдался ещё более мощный геошторм категории G4.
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