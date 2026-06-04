Лето резко меняет планы: кому достанется солнце, а кому придётся спасаться от непогоды
Пока жители центральной части России готовятся к летнему теплу, на Дальнем Востоке синоптики предупреждают о сильных дождях и штормовой обстановке.
Москва: лето вступает в свои права
В столичном регионе температура продолжит расти. Уже в четверг воздух прогреется до комфортных +22…+24 градусов. Правда, без кратковременных дождей и гроз не обойдётся, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В пятницу погода почти не изменится: днём всё те же +22…+24 градуса, местами возможны небольшие осадки. Ночью станет прохладнее — до +11…+13 градусов.
Главный подарок ждёт москвичей в выходные. В субботу и воскресенье вероятность дождей будет минимальной, а после полудня столбики термометров поднимутся до настоящих летних +25 градусов.
Санкт-Петербург: тепло набирает обороты
Северная столица тоже окажется во власти тёплого воздуха. В четверг температура поднимется до +23 градусов, а уже в пятницу станет ещё теплее, сообщают "Метеовести". Осадки практически прекратятся, и погода станет гораздо более комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
В субботу, когда завершится Петербургский международный экономический форум, сохранится тёплая погода. Хотя вероятность локальных гроз синоптики не исключают.
Приморье: вместо солнца — циклон и опасные ливни
Совсем иная ситуация складывается на Дальнем Востоке. Уже в четверг со стороны Китая к Приморскому краю начнёт приближаться активный циклон. Небо быстро затянут облака, а к вечеру на западе региона стартуют первые дожди.
Днём температура составит от +17 до +23 градусов, на побережье будет заметно прохладнее — всего +11…+16 градусов. В центральных районах воздух сможет прогреться до +28 градусов.
Наиболее сложная ситуация будет 5 и 6 июня. В регионе официально объявлено штормовое предупреждение. Начнутся сильные дожди, которые будут непрерывно идти с пятницы до вечера субботы.
Ранее мы писали о том, где в России ударят морозы до -5 и выпадет мокрый снег.