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Лето началось не для всех: где в России ударят морозы до -5 и выпадет мокрый снег

Опубликовано: 3 июня 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Лето началось не для всех: где в России ударят морозы до -5 и выпадет мокрый снег
Лето началось не для всех: где в России ударят морозы до -5 и выпадет мокрый снег
Legion-Media
Синоптики предупредили о непогоде в части регионов России.

Специалисты Гидрометцентра России спрогнозировали переменчивую погоду на первую неделю июня. Пока одни регионы будут наслаждаться теплом и солнцем, другие столкнутся с ливнями, грозами и даже мокрым снегом.

Урал и Сибирь окажутся под ударами циклонов

Со 2 по 4 июня на Урале, в Западной Сибири и ряде районов юга Сибири ожидаются дожди, местами очень сильные. В горных районах осадки могут переходить в мокрый снег.

Особенно напряжённой ситуация будет на Урале. Синоптики предупреждают о мощных ливнях, грозах, граде и порывах ветра до 22 метров в секунду.

Большая часть Сибири окажется под влиянием антициклона. Здесь сохранится преимущественно сухая погода с комфортными летними температурами.

Юг России накроют сильнейшие ливни

Наиболее опасная ситуация сложится на юге европейской части страны. В начале недели здесь прогнозируются сильны дожди, местами с градом, грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Непогода может сопровождаться локальными подтоплениями и резким ухудшением дорожной обстановки.

Однако уже к середине недели атмосферное давление начнёт расти, количество осадков сократится, а погода постепенно стабилизируется.

Дальний Восток окажется под властью затяжных дождей

На юге Дальнего Востока причиной ухудшения погоды станет малоподвижный циклон.

Сильные дожди ожидаются в Бурятии, Забайкальском крае, Приамурье, Приморье, на Сахалине и в южных районах Якутии. Местами возможны грозы и порывы ветра до 22 метров в секунду.

Ночные заморозки вернутся даже в июне

Несмотря на начало лета, сразу несколько регионов рискуют столкнуться с отрицательными температурами. В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Тыве и Архангельской области ночью столбики термометров могут опускаться до -2 градусов.

Ещё холоднее будет в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, где местами прогнозируют до -5 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербург придёт тепло с грозами.

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