Погода перевернется за считаные дни: синоптики сделали неутешительные прогнозы на лето

Многие регионы сначала накроют грозы, ливни и порывистый ветер, а уже затем температура начнёт уверенно расти, сообщает портал "Метеовести" от центра погоды "Фобос".

Юг России: сначала дожди, потом жара

На юге страны начало рабочей недели будет сопровождаться грозовыми дождями, которые не позволят воздуху прогреться выше +18…+23 градусов.

Во второй половине недели осадки станут более редкими, а температура начнёт быстро повышаться. В большинстве районов воздух прогреется до +25…+30 градусов, а на Кавказе ожидается от +20 до +25.

Центральная Россия: грозы останутся, но станет теплее

Жителей Центральной России ждёт типичная летняя нестабильность. Почти всю неделю будут кратковременные ливни и грозы, однако температура продолжит расти.

В начале недели столбики термометров покажут +19…+22 градуса, а ближе к выходным воздух прогреется до +22…+26.

Москва: лето постепенно возвращается

В столице осадки будут временными. Местами возможны сильные ливни и грозы, однако серьёзного похолодания уже не будет.

Первые дни недели принесут москвичам +19…+22 градуса, а затем температура повысится до +22…+25. Погода станет заметно комфортнее, чем в конце мая.

Санкт-Петербург: тепло с грозами

Северная столица также окажется во власти переменчивой погоды. Дожди и грозы будут периодически напоминать о себе, однако температура останется вполне летней.

В начале недели ожидается +17…+20 градусов, а затем воздух прогреется до +20…+23.

