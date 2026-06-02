Идеальный вторник: синоптик рассказал, сколько продлится солнечная идиллия в Петербурге
Идеальный вторник: синоптик рассказал, сколько продлится солнечная идиллия в Петербурге

Опубликовано: 2 июня 2026 08:54
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В Северной столице становится тепло.

В Северную столицу наконец-то пришло настоящее лето. Город сейчас находится во власти антициклона. Это значит, что небо будет ясным, а тучи — редкими. Солнце светит вовсю и отлично прогревает воздух.

Какая погода сегодня

В Петербурге сегодня очень комфортно. Как рассказывает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, термометры покажут +20…+22°. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +23°.

Ветер дует легкий, западный, так что сильных сквозняков не будет. Атмосферное давление в норме, поэтому метеозависимые люди могут выдохнуть.

Что ждать завтра

В среду станет еще жарче. Днем воздух прогреется до +23°. Но есть один нюанс: вместе с теплом придут короткие дожди. Местами по городу и области могут даже прогреметь грозы.

Ночью тоже будет тепло — около +11°.

Сейчас в Петербурге самый разгар белых ночей. Солнце почти не уходит за горизонт, и это идеальное время для долгих прогулок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что май стал самым холодным месяцем в Петербурге.

