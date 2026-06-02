Готовлю один раз — едим три дня: жаркое, которое становится вкуснее с каждым часом
Готовлю сразу большую порцию, потому что на следующий день оно становится ещё вкуснее. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- свинина (карбонат или лопатка) — 500 г,
- картофель — 4-5 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- болгарский перец — 1-2 шт.,
- репчатый лук — 1 крупная луковица,
- лавровый лист — 2-3 шт.,
- острый перец — по вкусу,
- молотый кориандр — 1/2 ч. л.,
- сладкая паприка — 1/2 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- бульон (куриный или овощной) — 100-150 мл,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- зелень — по вкусу.
Приготовление
Свинину нарезаю средними кубиками. Картофель режу примерно такими же кусочками, чтобы всё приготовилось равномерно. Морковь нарезаю полукольцами, болгарский перец — крупными кусочками, а лук — четвертинками колец.
На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю мясо до красивой румяной корочки. Затем перекладываю его в глубокую кастрюлю или сотейник.
В той же сковороде поочерёдно обжариваю морковь, лук и болгарский перец. Каждый овощ после обжарки отправляю к мясу. Добавляю картофель, лавровый лист, кориандр, паприку, соль и острый перец по вкусу.
Вливаю бульон и аккуратно перемешиваю все ингредиенты. Накрываю крышкой и готовлю на среднем огне примерно 20-25 минут, пока картофель не станет мягким, а мясо — нежным.
Чеснок мелко рублю ножом, зелень измельчаю. За 5 минут до готовности добавляю чеснок и зелень в жаркое, перемешиваю и оставляю под крышкой.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Мне нравится добавлять в самом конце приготовления к мясу хмели-сунели. Так вкус получается ещё пикантнее.
