Готовлю один раз — едим три дня: жаркое, которое становится вкуснее с каждым часом
Готовлю один раз — едим три дня: жаркое, которое становится вкуснее с каждым часом

Опубликовано: 2 июня 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Сытное и ароматное жаркое без лишних хлопот.

Готовлю сразу большую порцию, потому что на следующий день оно становится ещё вкуснее. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • свинина (карбонат или лопатка) — 500 г,
  • картофель — 4-5 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • болгарский перец — 1-2 шт.,
  • репчатый лук — 1 крупная луковица,
  • лавровый лист — 2-3 шт.,
  • острый перец — по вкусу,
  • молотый кориандр — 1/2 ч. л.,
  • сладкая паприка — 1/2 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • бульон (куриный или овощной) — 100-150 мл,
  • чеснок — 2-3 зубчика,
  • зелень — по вкусу.

Приготовление

Свинину нарезаю средними кубиками. Картофель режу примерно такими же кусочками, чтобы всё приготовилось равномерно. Морковь нарезаю полукольцами, болгарский перец — крупными кусочками, а лук — четвертинками колец.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю мясо до красивой румяной корочки. Затем перекладываю его в глубокую кастрюлю или сотейник.

Готовлю один раз — едим три дня: жаркое, которое становится вкуснее с каждым часом - image 1
В той же сковороде поочерёдно обжариваю морковь, лук и болгарский перец. Каждый овощ после обжарки отправляю к мясу. Добавляю картофель, лавровый лист, кориандр, паприку, соль и острый перец по вкусу.

Вливаю бульон и аккуратно перемешиваю все ингредиенты. Накрываю крышкой и готовлю на среднем огне примерно 20-25 минут, пока картофель не станет мягким, а мясо — нежным.

Чеснок мелко рублю ножом, зелень измельчаю. За 5 минут до готовности добавляю чеснок и зелень в жаркое, перемешиваю и оставляю под крышкой.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Мне нравится добавлять в самом конце приготовления к мясу хмели-сунели. Так вкус получается ещё пикантнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный мясной пирог.

