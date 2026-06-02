Ни своих, ни заграничных: почему увольнение Семака станет для «Зенита» главной ошибкой

Опубликовано: 2 июня 2026 01:23
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Туфрин считает увольнение Семака «прыжком в пустоту».

Вокруг игры «Зенита» всегда много споров. Эксперты часто ворчат: мол, скучно, предсказуемо, всё держится на сильных игроках.

Но когда заходит речь об увольнении Сергея Семака, эксперты советуют выдохнуть и успокоиться. Бывший президент клуба Леонид Туфрин уверен: сейчас Семаку просто нет альтернативы, пишет football24.

Своих нет, а чужие — риск

Главная проблема — кем заменить. Если смотреть на российский рынок, то кандидатов уровня «Зенита» просто не существует. Либо тренеры уже заняты, либо их масштаб не соответствует амбициям Петербурга.

С иностранцами еще сложнее. Туфрин считает, что хороший европейский профи сегодня в Россию поедет только за космические деньги.

Но огромный контракт не гарантирует результат. Иностранец может не понять наш менталитет, не вписаться в коллектив и просто «провалить» сезон. В нынешних условиях звать варяга — это покупать кота в мешке.

Машина для сбора трофеев

Цифры — упрямая вещь. Семак пришел в 2018 году, за это время:

  • 7 титулов РПЛ подряд.
  • 2 Кубка России.
  • 5 Суперкубков.

Всего 14 трофеев за 6 лет. Да, прошлый сезон был «валидольным». «Зенит» буксовал, терял очки и шел вторым. Судьба золота решилась на последних минутах последнего тура в матче с «Ростовом», когда удалось обойти «Краснодар».

Но именно умение Семака держать удар в критический момент делает его незаменимым.

Пока Семак приносит золото (пусть даже в самой концовке сезона), его кресло в Петербурге останется самым прочным в лиге. Зачем искать кого-то еще, если нынешний тренер — это гарантия первого места?

Ранее «Городовой» рассказывал, как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали.

