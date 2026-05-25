От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали

"Зенит" взял "золото" РПЛ, но разговоры вокруг побуды петербуржцев не утихают.

«Зенит» официально стал чемпионом России в 11-й раз. Но все чаще эксперты повторяют одно: победа команды стала возможной только благодаря проигрышу "Краснодара".

К Сергею Семаку накопилось много вопросов. Эксперты в один голос говорят: тактики и свежих идей в игре команды нет. Весь сезон «Зенит» играл натужно и скучно.

Последние десять лет в российском футболе — это время одной команды. Нравится это кому-то или нет, но «Зенит» построил настоящую империю.

Как сказал "Городовому" российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов, дело тут не в одном удачном сезоне.

"Отправным пунктом, наверное, для "Зенита" стала покупка Халка и Витселя, которая состоялась уже довольно давно, но продекларировала выход клуба на новый уровень с абсолютно новыми задачами. Задачами не разовыми, а задачами именно постоянного доминирования. Понятно, что самый богатый клуб, самые дорогие трансферы, причём порой совершенно бездумные, но по составу и по возможностям тягаться с "Зенитом" в России некому", - отмечет эксперт.

Почему это не «Спартак» девяностых

Многие пытаются сравнивать нынешний «Зенит» с легендарным «Спартаком» Олега Романцева. По словам журналиста, это сравнение хромает на обе ноги.

Тот «Спартак» доминировал в России и при этом наводил шороху в Европе, обыгрывая грандов.

С «Зенитом» история другая.

"Ещё до отстранения российских команд "Зенит" выглядел чудовищно слабо на Европейской арене. И ничего даже сравнимого относительно с тем, что показывал в девяностые годы "Спартак". Не было и близко. Поэтому это событие в рамках одного конкретно взятого города. Для российского футбола, я думаю, что "Зенит" уже является фигурой немножко опостылевшей и надоевшей, и здесь можно вернуться к фразе, которую когда-то сказал покойный Василий Уткин, что «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается»", - говорит эксперт.

И в последние годы это чистая правда. Пока «Зенит» идет к титулу, московские клубы заняты саморазрушением.

Постоянные смены тренеров, скандалы и неразбериха в руководстве «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» превратили их из реальных конкурентов в массовку.

Даже «Краснодар», который был близок к цели, «не дожал». Они упустили свой шанс в ключевых матчах, включая очную встречу в Петербурге.

"Случайно выиграть чемпионат нельзя, так не бывает. Зенит воспользовался своей сильной позицией и добился результата", - отмечет эксперт.

Семак: не гений, но крепкий ремесленник

Отношение к Сергею Семаку в футбольной среде неоднозначное. Его часто критикуют за отсутствие новых идей, а лучшими тренерами признают других — например, того же Андрея Талалаева за его работу с «Балтикой».

Это своего рода протест: всем просто надоело лицо Семака с кубком в руках.

По словам Андронова, называть его «пустым местом» на скамейке нельзя. Он умеет управлять звездами и добиваться результата.

Например, он настоял на покупке нужных ему игроков и смог встроить их в схему так, что они приносили результат в решающие моменты весной. Это работа, и она выполнена.

Футбол в вакууме

Главная проблема нынешнего доминирования «Зенита» — изоляция. Мы варимся в собственном соку, наш футбол «закрыт на замок». Сравнить уровень чемпиона с европейскими командами сейчас невозможно.

"Мы просто наблюдаем за тем, как одна богатая команда из года в год забирает золото. Это начинает утомлять. Поэтому просто наблюдаем за тем, что происходит. Я надеюсь, что московские команды, хоть кто-то из них всё-таки соберётся и Краснодару, и Зениту в следующем чемпионате даст настоящий бой", говорит журналист.

