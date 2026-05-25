Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар
Многие садоводы активно применяют спиртовые подкормки на своих участках. Они не только обеспечивают защиту декоративных и овощных культур от заболеваний и вредителей, но и стимулируют формирование цветочных почек.
Агроном Ксения Давыдова рассказала о возможности применения аналогичных методов удобрения для комнатных растений, в частности для герани.
Польза этанола для герани
Следует отметить, что этанол активизирует процесс фотосинтеза и эффективно стимулирует развитие новых побегов и цветоносов. Помимо этого, улучшается структура почвы – она приобретает большую рыхлость, а патогенные микроорганизмы, присутствующие в ней, нейтрализуются.
Как приготовить подкормку
Для приготовления подкормки разведите две столовые ложки этанола в одном литре воды. Полученным раствором тщательно полейте корневую систему растений, используя один стакан на каждый куст. Такую процедуру рекомендуется повторять каждые две недели.
В результате применения подкормки герань не только активизирует рост новых побегов и цветоносов, но и приобретет более насыщенный окрас благодаря оптимизации процесса фотосинтеза.
Ранее мы рассказали, чем подкормить декабрист для пышного цветения.