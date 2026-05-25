Городовой / Полезное / Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц Новости Петербурга
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы Полезное
Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая Новости Петербурга
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится Полезное
От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар

Опубликовано: 25 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар
Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар
Городовой ру
Как оживить чахлую герань

Многие садоводы активно применяют спиртовые подкормки на своих участках. Они не только обеспечивают защиту декоративных и овощных культур от заболеваний и вредителей, но и стимулируют формирование цветочных почек.

Агроном Ксения Давыдова рассказала о возможности применения аналогичных методов удобрения для комнатных растений, в частности для герани.

Польза этанола для герани

Следует отметить, что этанол активизирует процесс фотосинтеза и эффективно стимулирует развитие новых побегов и цветоносов. Помимо этого, улучшается структура почвы – она приобретает большую рыхлость, а патогенные микроорганизмы, присутствующие в ней, нейтрализуются.

Как приготовить подкормку

Для приготовления подкормки разведите две столовые ложки этанола в одном литре воды. Полученным раствором тщательно полейте корневую систему растений, используя один стакан на каждый куст. Такую процедуру рекомендуется повторять каждые две недели.

В результате применения подкормки герань не только активизирует рост новых побегов и цветоносов, но и приобретет более насыщенный окрас благодаря оптимизации процесса фотосинтеза.

Ранее мы рассказали, чем подкормить декабрист для пышного цветения.

Полезное