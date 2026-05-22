Бесплатные примерочные отменят: Wildberries и Ozon с 1 июня кардинально меняют правила — будет влиять процент выкупа
Новые условия затронут практически всех покупателей Wildberries и Ozon. Рассказываем о важных изменениях.
Постоплату оставят не всем
Теперь возможность оплатить товар при получении будет зависеть от рейтинга клиента. Без предоплаты смогут оформлять заказы только пользователи с высоким процентом выкупа — примерно от 50 до 70%.
Если клиент часто отказывается от товаров, маркетплейс может полностью перевести его на обязательную предоплату. Это значит, что эра бесплатной примерки и последующего возврата неподходящей одежды скоро закончится. Ранее клиенты маркетплейсов могли заказать несколько похожих платьев и выбрать только одно — которое больше подходило. Сейчас такой возможности у многих не будет.
Кроме того, для дорогой техники, смартфонов, ювелирных изделий и крупной бытовой техники предоплата станет обязательной для всех покупателей без исключения.
Бесплатная доставка тоже меняется
Маркетплейсы вводят плавающий порог бесплатной доставки. Теперь он будет зависеть от региона, загруженности пунктов выдачи и других факторов.
В одних городах доставка останется бесплатной, а в других за заказ придётся доплачивать даже при небольшой сумме покупки.
Возвраты станут жёстче
Сотрудники ПВЗ теперь смогут отказывать в приёме товара обратно, если:
- повреждена упаковка;
- сорваны бирки;
- есть следы использования;
- заметны следы косметики или эксплуатации.
Также усиливается проверка системы "Честный знак". Товары без маркировки будут блокироваться на площадках.
