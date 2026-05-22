Городовой / Полезное / Бесплатные примерочные отменят: Wildberries и Ozon с 1 июня кардинально меняют правила — будет влиять процент выкупа
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой Полезное
Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе Полезное
Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом Новости Петербурга
Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво Полезное
«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бесплатные примерочные отменят: Wildberries и Ozon с 1 июня кардинально меняют правила — будет влиять процент выкупа

Опубликовано: 22 мая 2026 16:58
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Бесплатные примерочные отменят: Wildberries и Ozon с 1 июня кардинально меняют правила — будет влиять процент выкупа
Бесплатные примерочные отменят: Wildberries и Ozon с 1 июня кардинально меняют правила — будет влиять процент выкупа
Legion-Media
С 1 июня крупнейшие российские маркетплейсы начинают менять правила заказов, доставки и возвратов.

Новые условия затронут практически всех покупателей Wildberries и Ozon. Рассказываем о важных изменениях.

Постоплату оставят не всем

Теперь возможность оплатить товар при получении будет зависеть от рейтинга клиента. Без предоплаты смогут оформлять заказы только пользователи с высоким процентом выкупа — примерно от 50 до 70%.

Если клиент часто отказывается от товаров, маркетплейс может полностью перевести его на обязательную предоплату. Это значит, что эра бесплатной примерки и последующего возврата неподходящей одежды скоро закончится. Ранее клиенты маркетплейсов могли заказать несколько похожих платьев и выбрать только одно — которое больше подходило. Сейчас такой возможности у многих не будет.

Кроме того, для дорогой техники, смартфонов, ювелирных изделий и крупной бытовой техники предоплата станет обязательной для всех покупателей без исключения.

Бесплатная доставка тоже меняется

Маркетплейсы вводят плавающий порог бесплатной доставки. Теперь он будет зависеть от региона, загруженности пунктов выдачи и других факторов.

В одних городах доставка останется бесплатной, а в других за заказ придётся доплачивать даже при небольшой сумме покупки.

Возвраты станут жёстче

Сотрудники ПВЗ теперь смогут отказывать в приёме товара обратно, если:

  • повреждена упаковка;
  • сорваны бирки;
  • есть следы использования;
  • заметны следы косметики или эксплуатации.

Также усиливается проверка системы "Честный знак". Товары без маркировки будут блокироваться на площадках.

Ранее мы писали о том, как покупка машины с рук через маркетплейс может обернуться сюрпризом без радости.

Полезное