Чулки пленницы, трон государыни: Эрмитаж покажет личный мир Екатерины I

Проект приурочен к 300-летию правления императрицы.

В Эрмитаже открылась выставка, которую называют главной в этом сезоне. Она посвящена Екатерине I.

Если вы думаете, что это скучная историческая экспозиция, то вы ошибаетесь. Это история о том, как обычная девушка с самым низов поднялась на вершину власти.

Как всё начиналось

Екатерина (при рождении Марта Скавронская) не была знатной дамой. Она попала в русский плен во время войны в крепости Мариенбург.

Сначала она приглянулась графу Шереметеву, потом её «переманил» к себе лучший друг царя — Александр Меншиков.

Именно у Меншикова её и увидел Петр I. Говорят, это была любовь с первого взгляда. Царь просто взял её за руку и увел с собой.

Марта крестилась, стала Екатериной Алексеевной и превратилась в главную женщину в жизни великого реформатора.

Больше, чем просто жена

Екатерина не была просто красивым украшением рядом с царем. Она была единственным человеком, который мог успокоить Петра во время его страшных приступов гнева и головных болей.

Самый известный случай произошел во время Прутского похода. Русская армия оказалась в ловушке у турок. Екатерина не растерялась.

Она отдала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего, рассказал куратор выставки, заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Сергей Нилов, пишет "Петербургский дневник".

Армия была спасена, а Петр после этого окончательно решил: «Венчать её на царство!»

На что стоит посмотреть в Эрмитаже

На выставке собрали более 450 вещей. Многие из них мы видим впервые. Вот самые интересные экспонаты:

Огромная карета. Её Петр заказал в Париже специально для коронации жены. Она выглядит так роскошно, что кажется сказочной.

Её Петр заказал в Париже специально для коронации жены. Она выглядит так роскошно, что кажется сказочной. Личные вещи. На выставке можно увидеть её туфельки и чулки. У императрицы был крошечный размер ноги, что добавляет её образу женственности.

На выставке можно увидеть её туфельки и чулки. У императрицы был крошечный размер ноги, что добавляет её образу женственности. Подарки Петра. Например, костяное паникадило (люстра), которое царь выточил своими руками специально для любимой.

Два года на троне, которые вошли в историю

После смерти Петра Екатерина правила всего два года. Многие думали, что она будет только устраивать балы. Но она успела сделать очень много:

Открыла Академию наук (это была идея Петра, которую она воплотила). Отправила Витуса Беринга в знаменитую экспедицию на Камчатку. Наладила торговые отношения с Китаем.

Почему это важно сегодня

Эта выставка — не только про короны и платья. Она про любовь и верность. Петр I, который был жестким и порой жестоким человеком, до последнего дня доверял только ей.

Если будете в Петербурге, обязательно загляните в Эрмитаж до 27 сентября. Это редкий шанс увидеть «человеческое лицо» истории и понять, как простая девушка смогла изменить судьбу огромной страны.

Ранее "Городовой" уже рассказывал про выставки в музее в мае.