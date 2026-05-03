Встреча картин-разлучниц, сокровища императрицы и коты: 5 главных поводов зайти в Эрмитаж в мае

Экспозиции заработают в Главном музейном комплексе и Главном штабе.

У Эрмитажа в мае большие планы. Музей открывает сразу пять новых выставок — от древних сокровищ до котиков.

Живопись о войне и мире

Когда: с 6 мая. Где: Аполлонов зал.

К Дню Победы в музее покажут две особенные картины художника Александра Осмеркина. Он написал их сразу после войны. На полотнах — тихие дворики Эрмитажа тех лет.

Интересно, что картины привезли из разных концов страны: одну из Оренбурга, другую из Карелии. В Петербурге они «встретятся» впервые.

Роскошь времен Екатерины I

Когда: с 19 мая. Где: Николаевский зал.

Это будет по-настоящему масштабное шоу. Выставку посвятили 300-летию коронации Екатерины I. В одном зале соберут больше 500 предметов: от личных вещей и гигантских ковров до крошечных ювелирных украшений и монет.

Фарфор, коты и археология

Для тех, кто любит разнообразие, в конце мая откроется еще три проекта:

30 мая (Главный штаб): Выставка фарфора Анатолия Данилова. Это не просто посуда, а современное искусство от мастера знаменитого Императорского фарфорового завода.

Выставка фарфора Анатолия Данилова. Это не просто посуда, а современное искусство от мастера знаменитого Императорского фарфорового завода. 31 мая: Выставка детских рисунков. Тема самая милая — «Эрмитажные коты». Кстати, сами коты живут в подвалах музея еще со времен Елизаветы Петровны и считаются его официальными охранниками.

Как будет работать музей в праздники?

В мае график работы Эрмитажа постоянно меняется из-за праздников и репетиций парада. Запоминайте важные даты:

Выходные дни (музей закрыт): 4, 9 и 11 мая.

4, 9 и 11 мая. 7 мая: График может «поплыть». На Дворцовой площади будет репетиция парада, поэтому музей может открыться позже или закрыться раньше.

Совет: Билеты в мае разлетаются быстро, а очереди на вход становятся длиннее. Лучше покупать билеты заранее на официальном сайте музея, чтобы не терять время на площади.

И не забывайте, что Главный штаб (напротив Зимнего дворца) часто менее загружен, а коллекция там не менее интересная.