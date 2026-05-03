Так мясо вы ещё не готовили: подливка съедается до последней капли — томатная сочность

Готовлю это мясо, когда хочется чего-то по-настоящему сочного и ароматного.

Если думаете, что идеальный ужин требует сложных рецептов и долгой готовки, этот вариант быстро вас переубедит. Здесь всё проще: немного подготовки — и дальше духовка делает всю работу за вас. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

свиная корейка — 800 г,

лук — 2 шт.,

помидоры в собственном соку — 600 г,

чеснок — 2 зубчика,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу,

прованские травы — по вкусу,

сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Нарезаю мясо на порционные кусочки толщиной около 1 см. Каждый кусочек слегка отбиваю с двух сторон, затем солю и щедро приправляю специями.

Оставляю мариноваться на 15-20 минут — этого времени как раз хватает, чтобы подготовить соус. Лук нарезаю четверть-кольцами.

Помидоры очищаю от кожицы и пробиваю блендером до однородного пюре. Разогреваю сковороду с маслом и быстро обжариваю мясо на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Перекладываю его в форму для запекания.

В той же сковороде обжариваю лук до мягкости, затем добавляю томатное пюре. Всыпаю соль, перец, прованские травы, добавляю чеснок и обязательно немного сахара. Даю соусу покипеть пару минут.

Заливаю мясо горячим соусом, накрываю форму фольгой и отправляю в духовку при 190°C примерно на 50 минут.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

