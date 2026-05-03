Петербург на настилах: 45 км лесного пути, военные тайны и исторический пар

Около 30 маршрутов благоустроют в Ленобласти.

Похоже, петербуржцы устали от асфальта и торговых центров. За прошлый год городские экотропы посетили больше миллиона человек. Это настоящий рекорд!

Люди хотят гулять, дышать свежим воздухом и отдыхать от городской суеты. Власти города увидели этот запрос и решили действовать масштабно.

Грандиозные планы: троп станет в четыре раза больше

Сейчас в Петербурге и окрестностях всего 7 специально оборудованных маршрутов. К 2030 году их количество вырастет до 31, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Это значит, что почти в каждом районе города, где есть лес или заповедная зона, появится место для комфортных прогулок.

Зачем это нужно? Чтобы люди не просто бродили по кустам, а ходили по удобным дорожкам, не вытаптывая редкие растения.

Это не просто лес, а «музей под открытым небом»

Главная фишка питерских троп в том, что это не скучные тропинки.

Комфорт: Везде есть деревянные настилы (ноги останутся сухими даже в октябре), скамейки и понятные указатели.

Везде есть деревянные настилы (ноги останутся сухими даже в октябре), скамейки и понятные указатели. Смысл: На пути стоят стенды, которые рассказывают о местных птицах, зверях и истории.

На пути стоят стенды, которые рассказывают о местных птицах, зверях и истории. История: На многих маршрутах можно встретить остатки старинных усадеб или военные укрепления. Например, знаменитая тропа в Сестрорецком болоте или маршрут на Западном Котлине, где природа соседствует с фортами.

Для профи: 45 километров по озёрам

Самая крутая новинка последнего времени — «Озерная тропа». Это настоящий вызов для любителей долгих прогулок. Ее длина — 45 километров.

Она соединила два красивейших места: «Комаровский берег» и «Озеро Щучье». Пройти её всю за один раз под силу не каждому, но можно гулять частями. Виды там просто фантастические.

После леса — в баню!

Но природа — это еще не всё. В Петербурге решили развивать «оздоровительный туризм». Город хочет вернуть славу столицы бань и санаториев.

У нас есть легендарные места, такие как «Дегтярные» или «Ямские» бани. В них ходили знаменитые писатели и художники еще сто лет назад.

Теперь туда зовут не только помыться, но и на экскурсии. Власти уверены: после долгой прогулки на свежем воздухе поход в историческую баню — это именно то, что нужно и туристу, и местному жителю.

Петербург перестает быть городом, где смотрят только на Эрмитаж и соборы. Теперь это место для тех, кто любит движение, природу и заботу о себе.