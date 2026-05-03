Почему у клубники сохнут завязи: садовод со стажем назвал причины – срочно примите меры

В период формирования завязей на клубнике многие садоводы считают, что угроза для будущего урожая миновала. Тем не менее, именно в это время может возникнуть проблема усыхания завязей. Опытный садовод Виктория Радзевская в своём дзен-канале объяснила причины возникновения данной ситуации.
Почему сохнут завязи
В фазе образования ягод любому сорту клубники требуется адекватное увлажнение. В случае засушливой весны или начала лета, завязи могут начать усыхать. В такой ситуации рекомендуется поливать кусты с периодичностью один раз в неделю.
«У клубники могут сохнуть завязи от того, что кусты старые. Каждые три года нужно сажать новые грядки. Со старых кустов для размножения можно брать усы. А вот сами старые кусты нужно выкапывать и выбрасывать. Поскольку на этих растениях есть вредители и болезни», — рассказала эксперт.
Если недавно наблюдались заморозки, то усыхание завязей может быть связано именно этим фактором. При дневных температурах выше нуля, но ночном снижении до -3 градусов Цельсия, существует риск практически полной потери урожая.
Долгоносик – опасный вредитель
В ряде случаев усыхание завязей может быть вызвано появлением долгоносика, который является крайне опасным вредителем. Эти насекомые повреждают цветоножку, что приводит к нарушению питания завязей. Для предотвращения проблемы рекомендуется применять аммиачный раствор или иные методы защиты в период цветения.
Ранее мы рассказали, как защитить от птиц урожай клубники.