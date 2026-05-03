Беру пакет и палку – варганю чучело для спасения огорода: птицы в ужасе сбегут к соседям

Для защиты урожая клубники от птиц на участке можно сделать чучело. Для этого потребуются следующие материалы: мусорный пакет, две ветки длиной по 70 см, верёвка, скотч и клей.
Алгоритм изготовления
Возьмите одну ветку, изогните её дугой и зафиксируйте концы верёвкой. Вторую ветку приложите к первой в точке пересечения концов, формируя конструкцию, напоминающую лук со стрелой. Из скотча сформируйте имитацию головы.
Разместите полученную конструкцию на пакете и аккуратно обрежьте излишки по контуру. Приклейте пакет к веткам, а из оставшейся части пакета вырежьте бахрому, имитирующую хвост и перья.
При создании чучела следует учитывать, что птицы особенно боятся синий цвет, громкие звуки, а также движущиеся и блестящие объекты. Рекомендуется создавать высокую фигуру.
Отметим, что процесс создания пугала очень увлекательный и творческий, позволяющий реализовать любые дизайнерские решения.
Важно помнить, что птицы играют огромную роль в борьбе с вредителями, поэтому не стоит применять радикальные методы борьбы с ними.
