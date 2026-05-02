Самый быстрый рецепт малосольных огурцов: 30 минут в пакете — и готово

Хрустящие, ароматные, с пикантной остринкой — такие огурцы исчезают со стола быстрее шашлыка. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Сейчас приготовим!".
Ингредиенты:
огурцы — 500 г,
укроп — небольшой пучок,
чеснок — 4 зубчика,
соль — 1 ч. л.,
куркума — пол ч. л.,
паприка — пол ч. л.,
чёрный перец — пол ч. л.,
острый перец — пол ч. л.,
зерновая горчица — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала я нарезаю огурцы тонкими колечками — так они быстрее пропитаются и будут хрустящими. Складываю их в пакет, добавляю мелко нарезанный укроп и чеснок, пропущенный через пресс.
Затем всыпаю соль и все специи: куркуму для цвета, паприку и перец для аромата и лёгкой остроты. Главный секрет — добавляю зерновую горчицу.
Плотно закрываю пакет и хорошо перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились. Оставляю прямо на столе на 30-40 минут — этого достаточно, чтобы огурцы замариновались.
Получаются сочные, ароматные и пикантные огурцы, которые идеально подходят к шашлыку, картошке или просто как быстрая закуска.
Примерное время приготовления: 40 минут
