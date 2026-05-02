Самый быстрый рецепт малосольных огурцов: 30 минут в пакете — и готово

Опубликовано: 2 мая 2026 20:03
 Проверено редакцией
Идеальная закуска к шашлыку и просто как самостоятельное блюдо.

Хрустящие, ароматные, с пикантной остринкой — такие огурцы исчезают со стола быстрее шашлыка. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Сейчас приготовим!".

Ингредиенты:

  • огурцы — 500 г,

  • укроп — небольшой пучок,

  • чеснок — 4 зубчика,

  • соль — 1 ч. л.,

  • куркума — пол ч. л.,

  • паприка — пол ч. л.,

  • чёрный перец — пол ч. л.,

  • острый перец — пол ч. л.,

  • зерновая горчица — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я нарезаю огурцы тонкими колечками — так они быстрее пропитаются и будут хрустящими. Складываю их в пакет, добавляю мелко нарезанный укроп и чеснок, пропущенный через пресс.

Затем всыпаю соль и все специи: куркуму для цвета, паприку и перец для аромата и лёгкой остроты. Главный секрет — добавляю зерновую горчицу.

Плотно закрываю пакет и хорошо перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились. Оставляю прямо на столе на 30-40 минут — этого достаточно, чтобы огурцы замариновались.

Получаются сочные, ароматные и пикантные огурцы, которые идеально подходят к шашлыку, картошке или просто как быстрая закуска.

Примерное время приготовления: 40 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные котлеты из овсянки.

Александр Асташкин
