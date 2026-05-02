Забытый цвет Кваренги и музыка в секретном дворе: как оживят Академию наук на Университетской

Главное научное здание Петербурга на Университетской набережной ждет грандиозное обновление. Это не просто «косметический ремонт», а первая в истории комплекса масштабная реставрация.

Секрет на деревянных сваях

Зданию уже почти 250 лет. Оно строилось по заказу Екатерины II великим Джакомо Кваренги.

Недавняя проверка показала удивительную вещь: фундаменты дома до сих пор держатся на деревянных «лежнях» — балках, вбитых в землю еще в XVIII веке, сообщает Собака.ru

Реставраторы не только укрепят основание, но и вернут стенам их подлинный цвет. Ученые изучили архивы и выяснили, какой окраску задумывал сам архитектор. Скоро мы увидим здание именно таким, каким его видела императрица.

Огромный «пазл» Ломоносова

Внутри здания находится сокровище — мозаика «Полтавская баталия». Её собрали под руководством самого Михаила Ломоносова из сотен тысяч кусочков цветного стекла (смальты).

Мозаика весит несколько тонн и считается одним из главных шедевров русского искусства.

За три века картина пережила пожары, переезды и даже была замурована в стену во время блокады, чтобы спасти её от бомбежек. В ходе реставрации специалисты аккуратно почистят каждый фрагмент, чтобы «баталия» засияла как новая.

Музей будущего и VR-путешествия

В Музейном флигеле, где раньше хранили кости мамонтов и редкие минералы, откроют современный центр. Главной «фишкой» станет цифровая версия Готторпского глобуса.

Интересный факт: Оригинальный Готторпский глобус — это первый в мире планетарий. В него можно было зайти внутрь и смотреть на звезды.

В новом центре не нужно будет тесниться в тесном шаре — с помощью VR-очков любой желающий сможет совершить виртуальный полет по Галактике и увидеть космос глазами первых астрономов.

Вместо парковки — музыкальный сад

Раньше внутренний двор Академии был закрыт от посторонних глаз. Теперь всё изменится. Серый асфальт заменят на благородный гранит, посадят деревья и установят красивую подсветку.

Это место станет новым общественным пространством. Здесь планируют проводить концерты классической и джазовой музыки под открытым небом.

Жители и туристы смогут просто зайти во двор, отдохнуть от городского шума и почувствовать дух большой науки.

Когда ждать открытия?

Подготовка документов и смет — дело долгое. Ожидается, что сами работы начнутся на рубеже 2026 и 2027 годов. Проект станет частью большого «Научного квартала», который объединит Кунсткамеру, здание Академии и другие музеи Стрелки в единый пешеходный маршрут.