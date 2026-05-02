Классический "Медовик" — это проще, чем кажется: тот самый рецепт из детства
Классический "Медовик" — это проще, чем кажется: тот самый рецепт из детства

Опубликовано: 2 мая 2026 16:46
 Проверено редакцией
Если вы думаете, что идеальный "Медовик" можно купить только в магазине, вы просто не пробовали приготовить его сами.

Я готовлю этот торт, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего и вкусного — результат всегда радует. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Рецепты от котика".

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • мёд — 1 стакан;
  • сливочное масло — 1/2 стакана;
  • сода — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • мука — 4,5 стакана
  • сметана — 800 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сахарная пудра — 1 стакан;
  • сгущённое молоко — 1 банка
  • орехи — 100 г;
  • крошка от коржей — по желанию;
  • шоколадная глазурь — по желанию

Приготовление

Сначала я взбиваю яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю мёд и сливочное масло, продолжаю перемешивать.

В отдельной миске смешиваю муку и соду, затем соединяю с основной массой и замешиваю тесто.

Делю тесто на 5-6 частей и раскатываю каждый корж. Выпекаю при 180°C примерно 7-10 минут до золотистого цвета. Готовые коржи остужаю.

Классический "Медовик" — это проще, чем кажется: тот самый рецепт из детства - image 1

Для крема взбиваю мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности, затем добавляю сгущёнку и сметану, перемешиваю до однородности. Собираю торт: каждый корж щедро промазываю кремом, укладывая слоями.

Убираю торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украшаю орехами, крошкой от коржей или поливаю шоколадной глазурью.

Примерное время приготовления: 1 час + время на пропитку

Ранее мы писали о том, как приготовить итальянские пустые лепёшки для закусок.

Александр Асташкин
