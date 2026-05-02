Классический "Медовик" — это проще, чем кажется: тот самый рецепт из детства

Я готовлю этот торт, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего и вкусного — результат всегда радует. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Рецепты от котика".
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- мёд — 1 стакан;
- сливочное масло — 1/2 стакана;
- сода — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- мука — 4,5 стакана
- сметана — 800 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сахарная пудра — 1 стакан;
- сгущённое молоко — 1 банка
- орехи — 100 г;
- крошка от коржей — по желанию;
- шоколадная глазурь — по желанию
Приготовление
Сначала я взбиваю яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю мёд и сливочное масло, продолжаю перемешивать.
В отдельной миске смешиваю муку и соду, затем соединяю с основной массой и замешиваю тесто.
Делю тесто на 5-6 частей и раскатываю каждый корж. Выпекаю при 180°C примерно 7-10 минут до золотистого цвета. Готовые коржи остужаю.
Для крема взбиваю мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности, затем добавляю сгущёнку и сметану, перемешиваю до однородности. Собираю торт: каждый корж щедро промазываю кремом, укладывая слоями.
Убираю торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украшаю орехами, крошкой от коржей или поливаю шоколадной глазурью.
Примерное время приготовления: 1 час + время на пропитку
