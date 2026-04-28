"Ньокко фритто": эти пустые лепёшки из теста взрывают вкус — внутри сюрприз
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести» Город
Плато Маньпупунёр – одно из семи чудес России: столбы в 14 этажей – как добраться и что посмотреть Полезное
Чем полезна минеральная вода из Сестрорецка? Вопросы о Петербурге
Рентгенолог вместо программиста: как изменился аппетит работодателей в Петербурге Город
Когда и как сеять бархатцы в открытый грунт весной 2026 года: точные сроки, советы Лунного календаря, рекомендации агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

"Ньокко фритто": эти пустые лепёшки из теста взрывают вкус — внутри сюрприз

Опубликовано: 28 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Идеально для закусок и салатов.

Если вы думаете, что жареное тесто — это банально, вы просто не пробовали эти итальянские подушечки. При жарке тонкие кусочки теста буквально на глазах превращаются в воздушные шарики. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Еда на любой вкус MIX".

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • молоко тёплое — 250 мл;
  • дрожжи (сухие или свежие) — 6 г / 18 г;
  • соль — 1 ч. л.;

Приготовление

Сначала я подогреваю молоко до тёплого состояния и смешиваю его с дрожжами. Оставляю на 5-10 минут, чтобы они проснулись.

Муку просеиваю в миску, делаю углубление и вливаю молоко с дрожжами. Добавляю соль и оливковое масло, замешиваю тесто.

Тесто должно получиться чуть плотнее, чем на обычные булочки. Если нужно — добавляю немного муки или молока, ориентируясь по консистенции.

"Ньокко фритто": эти пустые лепёшки из теста взрывают вкус — внутри сюрприз - image 1

Накрываю миску и оставляю тесто в тёплом месте примерно на 1 час. Оно должно подняться, но после этого я его не обминаю.

Делю тесто на несколько частей и раскатываю каждую очень тонко — примерно 2-3 мм. Нарезаю на квадраты размером около 5-6 см. Оставляю заготовки на 5 минут, накрыв полотенцем, чтобы они не подсыхали.

Разогреваю масло и обжариваю квадраты небольшими партиями. Они буквально за секунды надуваются и становятся золотистыми — важно не передержать, иначе будут жёсткими.

Готовые подушечки выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Внутри получается полость — туда можно добавить прошутто, ветчину, сыр или даже сладкий крем.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусную запеканку с яблоками.

Автор:
Александр Асташкин
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью