Не запеканка, а суфле: тает во рту — нежнее вы ещё не пробовали
Не запеканка, а суфле: тает во рту — нежнее вы ещё не пробовали

Опубликовано: 28 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Воздушная начинка из карамельных яблок с корицей.

Рецептов вкуснейшей запеканки, которая больше похожа на суфле, поделился автор Дзен-канала "Сейчас приготовим!".

Ингредиенты:

творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 60 г, мука — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — щепотка, соль — щепотка, яблоки — 3-4 шт., сливочное масло — небольшой кусочек, сахар — 2-3 ст. л. (для яблок), корица — пол ч. л., миндальные лепестки — по желанию

Приготовление

Очищаю яблоки и нарезаю небольшими кусочками. На сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю яблоки, сахар и корицу. Тушу до мягкости, пока не появится густая ароматная карамель. Даю немного остыть.

В миску выкладываю творог и добавляю желтки. Всыпаю сахар, соль, ванилин, муку и разрыхлитель.

Теперь важный шаг: пробиваю массу блендером до идеальной гладкости — она должна стать как крем, без единого комочка.

Белки взбиваю с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешиваю белки в творожную массу лопаткой, движениями снизу вверх — так сохраняется вся воздушность.

Форму застилаю пергаментом, выкладываю половину теста, затем слой карамельных яблок и накрываю оставшейся массой.

Сверху посыпаю миндальными лепестками и отправляю в духовку при 170°C примерно на 50 минут.

После выпечки даю немного остыть прямо в форме — так запеканка станет ещё нежнее и лучше держит форму.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
