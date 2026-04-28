Не запеканка, а суфле: тает во рту — нежнее вы ещё не пробовали

Рецептов вкуснейшей запеканки, которая больше похожа на суфле, поделился автор Дзен-канала "Сейчас приготовим!".
Ингредиенты:
творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 60 г, мука — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — щепотка, соль — щепотка, яблоки — 3-4 шт., сливочное масло — небольшой кусочек, сахар — 2-3 ст. л. (для яблок), корица — пол ч. л., миндальные лепестки — по желанию
Приготовление
Очищаю яблоки и нарезаю небольшими кусочками. На сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю яблоки, сахар и корицу. Тушу до мягкости, пока не появится густая ароматная карамель. Даю немного остыть.
В миску выкладываю творог и добавляю желтки. Всыпаю сахар, соль, ванилин, муку и разрыхлитель.
Теперь важный шаг: пробиваю массу блендером до идеальной гладкости — она должна стать как крем, без единого комочка.
Белки взбиваю с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешиваю белки в творожную массу лопаткой, движениями снизу вверх — так сохраняется вся воздушность.
Форму застилаю пергаментом, выкладываю половину теста, затем слой карамельных яблок и накрываю оставшейся массой.
Сверху посыпаю миндальными лепестками и отправляю в духовку при 170°C примерно на 50 минут.
После выпечки даю немного остыть прямо в форме — так запеканка станет ещё нежнее и лучше держит форму.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут
