Не просто мясо на огне: как пюре из лука превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр

Майские праздники на природе сложно представить без запаха костра и сочного мяса. Свинина — идеальный выбор для мангала. Она мягкая, быстро жарится и прощает многие ошибки новичков.
Но чтобы шашлык таял во рту, нужно правильно выбрать отруб. Если не хотите рисковать, берите ошеек. Это «король» шашлыка. В нем много тонких жировых прожилок, распределенных равномерно.
При жарке этот жир тает и пропитывает волокна. В итоге мясо получается очень сочным.
Вырезка и окорок тоже подходят. Но жира в нем почти нет, поэтому его легко пересушить. Но еще важнее правильно замариновать мясо, чтобы оно получилось вкусным.
Шеф-повар Григорий Мосин рассказал "Городовому", в чем замариновать свинину для жарке на мангале.
"Самый вкусный маринад — это на килограмм свинины 100 г воды и половина крупной луковицы пробитой в блендере до состояния пюре.
Добавьте столовую ложку сахара и половину столовой ложки соли. Если хочется чуть-чуть цвета - пару чайных ложек паприки и треть чайной ложки молотого чёрного перца", - рассказал эксперт.