Не просто мясо на огне: как пюре из лука превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр

Шеф-повар рассказал, как замариновать мясо, чтобы получился вкусный шашлык.

Майские праздники на природе сложно представить без запаха костра и сочного мяса. Свинина — идеальный выбор для мангала. Она мягкая, быстро жарится и прощает многие ошибки новичков.

Но чтобы шашлык таял во рту, нужно правильно выбрать отруб. Если не хотите рисковать, берите ошеек. Это «король» шашлыка. В нем много тонких жировых прожилок, распределенных равномерно.

При жарке этот жир тает и пропитывает волокна. В итоге мясо получается очень сочным.

Вырезка и окорок тоже подходят. Но жира в нем почти нет, поэтому его легко пересушить. Но еще важнее правильно замариновать мясо, чтобы оно получилось вкусным.

Шеф-повар Григорий Мосин рассказал "Городовому", в чем замариновать свинину для жарке на мангале.