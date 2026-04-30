Не просто мясо на огне: как пюре из лука превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр

Опубликовано: 30 апреля 2026 21:36
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Шеф-повар рассказал, как замариновать мясо, чтобы получился вкусный шашлык.

Майские праздники на природе сложно представить без запаха костра и сочного мяса. Свинина — идеальный выбор для мангала. Она мягкая, быстро жарится и прощает многие ошибки новичков.

Но чтобы шашлык таял во рту, нужно правильно выбрать отруб. Если не хотите рисковать, берите ошеек. Это «король» шашлыка. В нем много тонких жировых прожилок, распределенных равномерно.

При жарке этот жир тает и пропитывает волокна. В итоге мясо получается очень сочным.

Вырезка и окорок тоже подходят. Но жира в нем почти нет, поэтому его легко пересушить. Но еще важнее правильно замариновать мясо, чтобы оно получилось вкусным.

Шеф-повар Григорий Мосин рассказал "Городовому", в чем замариновать свинину для жарке на мангале.

"Самый вкусный маринад — это на килограмм свинины 100 г воды и половина крупной луковицы пробитой в блендере до состояния пюре.

Добавьте столовую ложку сахара и половину столовой ложки соли. Если хочется чуть-чуть цвета - пару чайных ложек паприки и треть чайной ложки молотого чёрного перца", - рассказал эксперт.

Автор:
Юлия Аликова
