Звуки, которые ждал Невский: как «Опера на балконе» вновь превращает обычную субботу в праздник

Оперная традиция возвращается на угол Невского.

Весна в Петербурге — это не только долгие прогулки и корюшка, но и особенная атмосфера. В самом сердце города возобновляется традиция, которая влюбила в себя тысячи людей. Проект «Опера на балконе» снова с нами.

Где и когда слушать?

Площадка для выступлений максимально необычная — балкон исторического отеля Wawelberg. Это то самое монументальное здание из темного камня на углу Невского проспекта и Малой Морской.

Многие сравнивают его с венецианскими дворцами, и музыка здесь звучит по-особенному. Первый концерт пройдет уже 2 мая в 19:00.

Дальше всё будет по графику: слушаем оперу каждую субботу в 19:00.

Кто выйдет на «сцену»?

Сезон откроет Варвара Мусина. Она — настоящая звезда и выпускница нашей Консерватории. Если вы думаете, что опера — это скучно, просто послушайте её исполнение Чайковского или Пуччини.

В проекте участвуют только профессионалы, так что уровень исполнения — как в лучших театрах мира. Только без пафоса и бархатных кресел.

Почему это стоит увидеть?

Главная фишка проекта — доступность. Вам не нужно покупать билеты, бронировать места или соблюдать строгий дресс-код.

Формат «на бегу». Можно остановиться на 5 минут с кофе в руках, а можно остаться на весь концерт.

Атмосфера. Живой звук смешивается с шумом города и криками чаек. Это и есть настоящий Петербург.

Немного истории

Проект появился совсем недавно — в мае 2024 года. Его придумали как подарок ко дню рождения города. Идея так понравилась петербуржцам, что короткие концерты под открытым небом моментально стали новой городской традицией.