Где на Крестовском острове находится ресторан «Карл и Фридрих»?

Ресторан-пивоварня «Карл и Фридрих» на Крестовском острове — это не просто заведение общепита, а настоящее гастрономическое и развлекательное пространство, которое уже более двух десятилетий привлекает гостей атмосферой, вкусной едой и разнообразными активностями. Расположен он по адресу: Южная дорога, 15.

История и атмосфера

Заведение открылось в 2002 году и с тех пор остаётся популярным. Интерьер ресторана выполнен в двухэтажном формате с декором на потолке в виде цветных тканей. Территория стилизована под немецкую тематику, что создаёт особую атмосферу. На прилегающей территории есть лужайки, беседки и даже зоопарк имени Чебурашки.

Кухня и напитки

В меню преобладают мясные блюда: знаменитая рулька, мюнхенские колбаски, ленты свиных рёбрышек. Среди популярных позиций — «Метр колбасы» (две колбаски по 50 сантиметров на деревянной доске с солёными огурцами и соусами) и большая пивная корзина с закусками (чесночные гренки, кольца кальмаров, тигровые креветки фри, сырные пальчики, жареная домашняя колбаса и рифлёный картофель фри).

Ресторан варит собственное пиво — всего представлено 7 сортов, каждый из которых имеет название (например, «Карл 1», «Бок», «Венский лагер»). Пиво можно взять с собой в стеклянной бутылочной упаковке. Минимальная цена за 0,5 литра — 350 рублей.

Особенности заведения

Летняя терраса Biergarten рассчитана более чем на 1000 человек. В тёплое время года над столами включают подогрев, гостям выдают пледы.

Огромная бесплатная парковка — удобно для тех, кто приезжает на автомобиле.

Трансляции матчей ФК «Зенит» — для любителей спорта.

Живая музыка и шоу-программы — по выходным на мини-эстраде перед входом выступают музыканты.

Детское меню и игровая зона — семейные гости могут не беспокоиться о развлечениях для детей.

Разрешено посещение с собаками.

Режим работы

Воскресенье — четверг: с 12:00 до 00:00 (кухня до 22:45).

Пятница — суббота: с 12:00 до 01:00 (кухня до 23:45).