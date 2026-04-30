От 92 до 300 тысяч: кто в Северной столице богаче

Все хотят зарабатывать много, но реальность часто вносит свои коррективы. В Петербурге средняя зарплата сейчас держится на отметке 92,5 тысячи рублей. Цифра неплохая, но есть счастливчики, которые получают на четверть больше остальных. Речь об айтишниках.
IT-сектор: всё еще «золотая жила»
Работа в IT остается самым выгодным делом в Северной столице. В среднем специалисты здесь получают 112,4 тысячи рублей — это на 22% выше, чем по городу, пишет Росбалт.
Но это только «средняя температура по больнице». Если вы профи с опытом, планка в 300 тысяч рублей вполне реальна.
Топ «денежных» специальностей:
- Эксперты по данным: абсолютные лидеры, им обещают около 220 тысяч в месяц.
- Системные аналитики: могут рассчитывать на 165 тысяч.
- Аналитики данных и продукта: получают в районе 120 тысяч.
Что происходит на рынке
Если раньше программисты диктовали свои условия, то сейчас ситуация меняется. Рынок «охлаждается». Вакансий стало меньше на 21%, а вот желающих найти работу — наоборот, на четверть больше.
Эпоха, когда кандидата «отрывали с руками», уходит. Теперь работодатели стали привередливее. На одну вакансию претендует всё больше людей, и наступает «рынок работодателя».
Почему так происходит?
Есть несколько причин, которые не всегда лежат на поверхности:
- Наплыв новичков. Курсы «войти в айт» выпустили тысячи джунов. Теперь за вакансии начального уровня идет настоящая битва.
- Экономия компаний. Бизнес оптимизирует расходы и не спешит расширять штаты.
- Тренд на ИИ. Компании всё чаще ищут тех, кто умеет работать с нейросетями, чтобы один человек мог заменить двоих.
Офис или удаленка?
Несмотря на сложности, петербуржцы по-прежнему штурмуют IT, менеджмент и офисные вакансии.
Интересно, что в Петербурге сохраняется один из самых высоких в стране запросов на гибридный график. Люди не хотят сидеть в офисе с 9 до 18.
Возможность работать из дома пару дней в неделю часто ценится выше, чем лишняя десятка в зарплате.