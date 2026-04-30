Городовой / Полезное / Отели на побережье - в прошлом: какие районы Стамбула стоит рассмотреть туристам из России - точно понравятся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где в Петербурге жить хорошо: почему 17% всех арендных квартир съехались в один район Город
Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки Полезное
Где на Крестовском острове находится ресторан «Карл и Фридрих»? Вопросы о Петербурге
Как пережил блокаду Ленинграда Летний сад? Вопросы о Петербурге
От 92 до 300 тысяч: кто в Северной столице богаче Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Отели на побережье - в прошлом: какие районы Стамбула стоит рассмотреть туристам из России - точно понравятся

Опубликовано: 30 апреля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Где лучше всего остановиться во время посещения Стамбула

Обычно туристы при посещении Стамбула селятся в пятизвездочных отелях на берегу моря, но такой отдых не дает лучше понять этот город. Опытные путешественники отдают предпочтение квартирам, гостиницам, которые находятся в определенных районах Стамбула. Портал "ПСЖР" составил список районов, которые стоит рассмотреть поближе.

Бейоглу (Beyoğlu)

  • Преимущества: культурная жизнь, большое количество магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, отличное расположение.
  • Недостатки: очень шумно, жизнь кипит 24/7, много людей, сложно найти жилье.

Это место отлично позволяет прочувствовать, каким на самом деле является Стамбул. Если вы никогда не были в этом городе, то советуем разместиться именно тут.

Улица Банкалар и квартал Галата

  • Преимущества: красивая архитектура, напоминающая Италию, Британию и Испанию, Галатская башня с шикарным видом на Босфор, музеи, книжные магазины, дух Османской империи.
  • Недостатки: гористый рельеф, большое количество туристов.

"Место остаётся финансовым центром Стамбула и отражает расцвет Османской империи. Его символом стал культурный центр Salt, открытый в здании бывшего банка. Сейчас здесь находятся и выставочные залы, и музей, и библиотека", - сообщает источник.

Джихангир (Cihangir)

  • Преимущества: антикварные магазины, достопримечательности, среди которых можно почувствовать себя героем "Великолепного века", малолюдно, отсутствие зазывал.
  • Недостатки: нет.

"Рядом с Джихангиром есть выход к морю: стильная набережная Galataport Istanbul с красивым видом на Босфор и кучей пафосных кафе и станция парома Каракёй, откуда можно доплыть до районов на азиатской стороне", - рассказывает портал.

Читайте также на портале "Городовой":

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Какой российский курорт дешевле Сочи и красивее Швейцарии.

Российский город, в котором смешалась архитектура Италии и Бельгии.


Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью