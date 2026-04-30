Отели на побережье - в прошлом: какие районы Стамбула стоит рассмотреть туристам из России - точно понравятся

Где лучше всего остановиться во время посещения Стамбула

Обычно туристы при посещении Стамбула селятся в пятизвездочных отелях на берегу моря, но такой отдых не дает лучше понять этот город. Опытные путешественники отдают предпочтение квартирам, гостиницам, которые находятся в определенных районах Стамбула. Портал "ПСЖР" составил список районов, которые стоит рассмотреть поближе.

Бейоглу (Beyoğlu)

культурная жизнь, большое количество магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, отличное расположение. Недостатки: очень шумно, жизнь кипит 24/7, много людей, сложно найти жилье.

Это место отлично позволяет прочувствовать, каким на самом деле является Стамбул. Если вы никогда не были в этом городе, то советуем разместиться именно тут.

Улица Банкалар и квартал Галата

красивая архитектура, напоминающая Италию, Британию и Испанию, Галатская башня с шикарным видом на Босфор, музеи, книжные магазины, дух Османской империи. Недостатки: гористый рельеф, большое количество туристов.

"Место остаётся финансовым центром Стамбула и отражает расцвет Османской империи. Его символом стал культурный центр Salt, открытый в здании бывшего банка. Сейчас здесь находятся и выставочные залы, и музей, и библиотека", - сообщает источник.

Джихангир (Cihangir)

антикварные магазины, достопримечательности, среди которых можно почувствовать себя героем "Великолепного века", малолюдно, отсутствие зазывал. Недостатки: нет.

"Рядом с Джихангиром есть выход к морю: стильная набережная Galataport Istanbul с красивым видом на Босфор и кучей пафосных кафе и станция парома Каракёй, откуда можно доплыть до районов на азиатской стороне", - рассказывает портал.

