Дешевле Сочи, красивее Швейцарии: 5 причин посетить лучший курорт России - любовь с первого вздоха

Кисловодск считается одним из лучших курортов России. Город славится не только целебным воздухом и знаменитым нарзаном, но и уникальной природой.
Его главное сокровище - огромный курортный парк, где можно гулять днями напролет. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойных прогулок по аллеям до покорения горных вершин.
Чего не стоит делать в Кисловодске
Есть несколько популярных мест, которые часто советуют в путеводителях, но на деле они могут разочаровать, сообщает "Индустриальный турист". Лучше не тратить на них много времени:
- Долина роз;
- Стеклянная струя;
- Нижний парк.
Покорение горных вершин
Кисловодск является самым высокогорным городом Кавказских Минеральных Вод, поэтому прогулки в горах здесь обязательны. Самые интересные маршруты находятся на окраине, где парк переходит в Джинальский хребет. Это гора Красное Солнышко, а также Малое и Большое Седло.
Поход на Большое Седло (самую высокую точку) потребует физической подготовки и займет много времени, но виды оттуда открываются невероятные.
Архитектурные шедевры города
Нарзанная галерея - это настоящий символ города. Здание в стиле английской неоготики построил в 1853 году британский архитектор Самуил Уптон.
Не менее впечатляют Нарзанные ванны, возведенные в 1903 году. Их архитектура уникальна для России - это пышный индо-сарацинский стиль с мавританскими нотками. Здание выглядит как декорация к восточной сказке, а мозаики на его фасаде созданы по эскизам самого Михаила Врубеля.
Лучшие места для прогулок
В Кисловодске есть места, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
Красные камни и Красные грибы
Это выразительные скалы, ставшие визитной карточкой города. Свой необычный цвет они получили из-за гидроокисей азота. На одном из камней установлен барельеф Ленина, на другом - фигура орла, с которой любят фотографироваться туристы.
Сосновая гора
Чтобы подняться на нее, придется преодолеть лестницу из 473 ступеней. Это испытание окупается великолепным видом со смотровой площадки и невероятно чистым воздухом.
Курортный бульвар
Это пешеходное сердце города, его главная променадная улица. Раньше здесь росли тополя, теперь бульвар украшают яркие цветочные клумбы. По вечерам здесь приятно гулять в окружении уютных ресторанчиков и сувенирных лавок.
Туевая аллея
Самое необычное и атмосферное место для тех, кто ищет уединения. Аллея находится в глубине парка, вдали от основных маршрутов. Плотно посаженные туи почти не пропускают солнечный свет, в результате чего создается загадочный коридор. История появления этой аллеи неизвестна, что добавляет ей особого шарма.
