Дешевле Сочи, красивее Швейцарии: 5 причин посетить лучший курорт России - любовь с первого вздоха

Достопримечательности Кисловодска

Кисловодск считается одним из лучших курортов России. Город славится не только целебным воздухом и знаменитым нарзаном, но и уникальной природой.

Его главное сокровище - огромный курортный парк, где можно гулять днями напролет. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойных прогулок по аллеям до покорения горных вершин.

Чего не стоит делать в Кисловодске

Есть несколько популярных мест, которые часто советуют в путеводителях, но на деле они могут разочаровать, сообщает "Индустриальный турист". Лучше не тратить на них много времени:

Долина роз;

Стеклянная струя;

Нижний парк.

Покорение горных вершин

Кисловодск является самым высокогорным городом Кавказских Минеральных Вод, поэтому прогулки в горах здесь обязательны. Самые интересные маршруты находятся на окраине, где парк переходит в Джинальский хребет. Это гора Красное Солнышко, а также Малое и Большое Седло.

Поход на Большое Седло (самую высокую точку) потребует физической подготовки и займет много времени, но виды оттуда открываются невероятные.

Архитектурные шедевры города

Нарзанная галерея - это настоящий символ города. Здание в стиле английской неоготики построил в 1853 году британский архитектор Самуил Уптон.

Не менее впечатляют Нарзанные ванны, возведенные в 1903 году. Их архитектура уникальна для России - это пышный индо-сарацинский стиль с мавританскими нотками. Здание выглядит как декорация к восточной сказке, а мозаики на его фасаде созданы по эскизам самого Михаила Врубеля.

Лучшие места для прогулок

В Кисловодске есть места, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.

Красные камни и Красные грибы

Это выразительные скалы, ставшие визитной карточкой города. Свой необычный цвет они получили из-за гидроокисей азота. На одном из камней установлен барельеф Ленина, на другом - фигура орла, с которой любят фотографироваться туристы.

Сосновая гора

Чтобы подняться на нее, придется преодолеть лестницу из 473 ступеней. Это испытание окупается великолепным видом со смотровой площадки и невероятно чистым воздухом.

Курортный бульвар

Это пешеходное сердце города, его главная променадная улица. Раньше здесь росли тополя, теперь бульвар украшают яркие цветочные клумбы. По вечерам здесь приятно гулять в окружении уютных ресторанчиков и сувенирных лавок.

Туевая аллея

Самое необычное и атмосферное место для тех, кто ищет уединения. Аллея находится в глубине парка, вдали от основных маршрутов. Плотно посаженные туи почти не пропускают солнечный свет, в результате чего создается загадочный коридор. История появления этой аллеи неизвестна, что добавляет ей особого шарма.

