Самый финский город России: трижды менял название и страну – где находится и что посмотреть

Опубликовано: 14 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
История и достопримечательности Сортавалы

Сортавала - это удивительный город в Карелии, который незаслуженно обходят вниманием. Для многих путешественников он служит перевалочным пунктом по пути на остров Валаам или в парк Рускеала.

Однако Сортавала заслуживает того, чтобы стать самостоятельной целью путешествия. Центр города можно назвать музеем под открытым небом, где собраны шедевры финской архитектуры.

История города

Шведы, русские и финны веками делили земли Северного Приладожья. Город несколько раз менял свое имя: шведы называли его Сордавалла, в Российской империи он стал Сердоболем, а финны вернули ему имя Сортавала, которое и закрепилось до наших дней.

Финская архитектура под открытым небом

Сортавалу часто называют «самым финским городом России». В конце XIX - начале XX века здесь работали лучшие финские архитекторы, поэтому город застроили зданиями в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма.

Главные достопримечательности

  • здание ратуши - изысканный образец деревянного зодчества;
  • дом доктора Винтера - яркий представитель романтизма;
  • дом купца Сиитонена - красивое здание в стиле северный модерн;
  • старые деревянные школы (женская и мужская).

Путешествие в эпоху викингов

Уникальное место - исторический парк «Бастион» с Крепостью Черного медведя. Это музей живой истории, где воссоздана настоящая деревянная крепость викингов. Здесь можно увидеть предметы быта и оружие, зайти в ремесленные мастерские кузнеца, подняться на крепостные стены и даже попробовать свои силы в стрельбе из лука или арбалета.

Местная кухня

В Сортавале очень вкусно кормят. Обязательно попробуйте блюда из рыбы, оленины, лосятины и даже медвежатины. А в качестве дополнения к обеду - дары леса: грибы (белые, лисички, опята) и ягоды (брусника, морошка, голубика), которые здесь умеют готовить просто великолепно, сообщает "Надюшка-путешественница".

Ранее "Городовой" рассказал про другой российский город, который был Швецией и Финляндией.

Автор:
Евгения Сухова
