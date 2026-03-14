Самый финский город России: трижды менял название и страну – где находится и что посмотреть

Сортавала - это удивительный город в Карелии, который незаслуженно обходят вниманием. Для многих путешественников он служит перевалочным пунктом по пути на остров Валаам или в парк Рускеала.
Однако Сортавала заслуживает того, чтобы стать самостоятельной целью путешествия. Центр города можно назвать музеем под открытым небом, где собраны шедевры финской архитектуры.
История города
Шведы, русские и финны веками делили земли Северного Приладожья. Город несколько раз менял свое имя: шведы называли его Сордавалла, в Российской империи он стал Сердоболем, а финны вернули ему имя Сортавала, которое и закрепилось до наших дней.
Финская архитектура под открытым небом
Сортавалу часто называют «самым финским городом России». В конце XIX - начале XX века здесь работали лучшие финские архитекторы, поэтому город застроили зданиями в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма.
Главные достопримечательности
- здание ратуши - изысканный образец деревянного зодчества;
- дом доктора Винтера - яркий представитель романтизма;
- дом купца Сиитонена - красивое здание в стиле северный модерн;
- старые деревянные школы (женская и мужская).
Путешествие в эпоху викингов
Уникальное место - исторический парк «Бастион» с Крепостью Черного медведя. Это музей живой истории, где воссоздана настоящая деревянная крепость викингов. Здесь можно увидеть предметы быта и оружие, зайти в ремесленные мастерские кузнеца, подняться на крепостные стены и даже попробовать свои силы в стрельбе из лука или арбалета.
Местная кухня
В Сортавале очень вкусно кормят. Обязательно попробуйте блюда из рыбы, оленины, лосятины и даже медвежатины. А в качестве дополнения к обеду - дары леса: грибы (белые, лисички, опята) и ягоды (брусника, морошка, голубика), которые здесь умеют готовить просто великолепно, сообщает "Надюшка-путешественница".
