Российский город, который был Швецией и Финляндией: сменил 3 названия - как добраться и что посмотреть

История и достопримечательности Приозерска

Город Приозерск, расположенный в Ленинградской области, - это уникальное место, где на небольшом пространстве переплелись следы сразу трех культур: шведской, финской и советской. Всего пара часов прогулки позволит совершить настоящее путешествие во времени и увидеть, как менялась история этого края.

Город идеально подходит для спокойного отдыха. Местный колорит создают старинные постройки, которые удивительным образом сохранились до наших дней.

Как добраться и первое впечатление

Удобнее всего планировать поездку на личном автомобиле. Благодаря реконструкции трассы «Сортавала» путь от кольцевой дороги до города занимает около 1,5 часов даже без нарушений скоростного режима. В выходные дни трафик, конечно, плотнее, но поездка того стоит.

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, идеальным вариантом станет электричка «Ласточка» с Финляндского вокзала. Гостей встречает старинный деревянный вокзал, построенный в 1916 году, когда эти земли принадлежали Финляндии.

История города

Приозерск за свою долгую историю сменил не одно имя и не одну государственную принадлежность.

Корела (Шведский период)

Изначально город возник вокруг крепости Корела. Позже, под властью Швеции, он стал называться Кексгольмом, пока в 1710 году в ходе Северной войны не был отвоеван русскими войсками.

Кякисалми (Финский период)

В 1811 году город вошел в состав Великого княжества Финляндского (в составе Российской империи). А после революции 1917 года, когда Финляндия стала независимой, он получил название Кякисалми. Именно этому периоду город обязан самыми интересными постройками.

Советский период

В результате войн XX века город сильно пострадал. В 1940 году он снова стал Кексгольмом, а в 1948 году получил свое современное имя - Приозерск.

Главные достопримечательности

Прогулку можно превратить в квест по поиску следов разных эпох. Визитная карточка города - Крепость Корела. Это напоминание о шведском владычестве и доблести русского оружия. Именно с нее начиналась история этого места.

Самое яркое напоминание о финском периоде - Лютеранская кирха. Здание было построено в 1930 году по проекту известного архитектора Армаса Линдгрена и является настоящим архитектурным шедевром в центре города. В центре можно найти и другие примеры финской архитектуры 1920-1930-х годов, а также старинные жилые дома, которые сформировали неповторимый облик старого города.

