6 главных иллюзий о жизни в деревне после 60: не все "сладко да гладко" — что нужно знать до переезда

Все нюансы жизни в деревне, если ты пенсионер

Многие люди в пожилом возрасте тянутся к природе, тишине, немноголюдности. Им хочется отдохнуть от городской суеты, подышать чистым воздухом, просыпаться под пение птиц и готовить еду в настоящей русской печки. Проще говоря, мечта многих пенсионеров - жизнь в деревне. Поэтому многие пожилые люди ищут возможности переехать за город. Но так ли проста и беззаботна жизнь в деревне, как кажется? Особенно для пенсионера. Автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" рассказывает обо всех нюансах жизни в деревне.

Перечислим 6 иллюзий о жизни в деревне, которые стоит учитывать, если вам больше 60 лет.

«В деревне дешевле жить»

Свои овощи, свое отопление, во всем экономия - так кажется на первый взгляд. По факту расходов - море, и все они непредсказуемые. На зиму нужно подготовить не менее 4-5 машин дров (около 20-30 тысяч рублей), электрокотел съедает зимой по 7-9 кВт, а уголь хоть и дешевле, но грязный и тяжелый и работу котла все время нужно контролировать.

Без машины в деревне никак, а ее постоянно нужно заправлять, ремонтировать, страховать и т. д. Деревенский дом регулярно требует ремонта. В общем, экономии как таковой не получается.

«Свой огород — это экономия и польза»

Польза - да, свежесть - да, экономия - да. Но помните, что огород - это тяжелый труд, который после 60 лет превращается в настоящее испытание. Да и насчет экономии большой вопрос: только подсчитайте, сколько стоят семена, удобрения, вода, и получится, что свои овощи не дешевле магазинных. Только вы платите не деньгами, а здоровьем.

«В деревне тихо и спокойно — идеальное место для отдыха»

Тишина и спокойствие - с этим не поспоришь. Машины не гудят, соседи за стеной не топают. И все же такая тишина может стать изматывающей. Особенно зимой, когда рано темнеет. Без фонового шума вокруг жизнь кажется одинокой. Даже научные исследования показывают, что социальная изоляция увеличивает риск деменции, депрессии и ранней смерти.

«Свой дом — это свобода, не то что квартира»

Никаких соседей и разборок с ЖКХ - занимайся чем хочешь. Так и есть - никто тебе не указ. Но содержание дома - это постоянная работа. Весенняя проверка крыши, покраска забора, ремонт фундамента, утепление окон, заготовка дров, чистка дымохода, очищение участка и крыши от снега - скучать точно не придется. И мысль о том, что лучше бы за всем этим следил кто-то другой, например, ЖКХ, как в городе, посещает все чаще и чаще.

«В деревне свое хозяйство — куры, козы, всегда свежее молоко и яйца»

Так и есть. Экологичные свежие продукты каждый день - можно не тратиться на магазин. Но чтобы получить эти продукты, вам придется вставать в 5 утра, а ложиться - не раньше 10 вечера. Ни о каких выходных или праздниках речи не идет. Дойка коров, заготовка сена, уборка навоза, кормление, чистка, сбор яиц, убой, а еще покупка комбикорма, сена, ветеринарных препаратов - в итоге нет экономии ни на деньгах, ни на здоровье.

«В деревне здоровее — чистый воздух, экология»

Никаких выхлопных газов и выбросов с завода поблизости, а еще экологически чистый лес, речка, земля - все это навевает мысли об улучшении здоровья. Но, согласитесь, после 60 лет этого уже маловато. От хронических болезней природа не излечит, а ближайший врач в деревне обычно находится в райцентре, до которого ехать 30-50 км. В лучшем случае фельдшер приходит на дом пару раз в неделю, но внезапный инсульт или инфаркт никто не отменял, и даже если вы успеете вызвать скорую помощь, то ехать ей до вас далеко, а учитывая дорожные условия в деревне, ждать придется в разы дольше. А ведь счет может идти на минуты.

Так жить в деревне или нет?

Если вы всю жизнь жили в деревне и представляете себе масштаб работы по дому и хозяйству, имеете крепкое здоровье, личный транспорт, а ваши родственники, которые всегда помогут, живут неподалеку, то можно попробовать жить в деревне в пенсионном возрасте. Но если вы городской житель, не можете похвастаться отменным здоровьем, не имеете машины и денег, чтобы вкладываться в дом, а дети живут далеко, то деревня - не для вас, в городе вам будет комфортнее.

