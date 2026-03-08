Не только «Автово»: топ-5 самых красивых станций метро Санкт-Петербурга

Какие станции метро Санкт-Петербурга - самые красивые?

Метрополитен Санкт-Петербурга - это не просто быстрый способ добраться до нужного места, но и объект, который может по праву рассматриваться как отдельное архитектурное сооружение с практически музейными залами. Некоторые его станции по своей роскоши не уступают красоте императорских резиденций. Расскажем о самых красивых станциях метро Санкт-Петербурга.

Перечислим пять наиболее эффектных станций питерского метрополитена.

"Автово"

Именно эту станцию туристы называют самой красивой. В зале можно увидеть 16 колонн, отделанных хрусталем с барельефами, на которых изображены звезды, знамена и прочие иллюстрации. Создается впечатление, будто рисунки опоясывают опорные конструкции по спирали, и будто сами колонны созданы из хрупкого материала. В оформлении зала используется мозаичное панно с изображением сцен обороны Ленинграда, а на путевых стенах можно видеть решетки с мечами и ветками лавра. Потолок украшен громоздкими люстрами с наконечниками стрел.

«Кировский завод»

Интерьер станции посвящен находящемуся вблизи предприятию. Так, металлические горельефы мраморных колонн изображают металлургию, электроэнергетику и прочие отрасли промышленности. Дорожка из бордового гранита с черно-белым кантом на полу приведет посетителей к бронзовой скульптуре Ленина у торцовой стены.

«Площадь Восстания»

Эту станцию метро можно считать воротами в город для гостей Петербурга, поскольку находится она в самом сердце города у Московского вокзала. Сводчатый потолок зала оформлен белыми арками из лепнины, между которыми на пилонах висят бронзовые барельефы, изображающие события революции 1917 года. Здесь можно рассмотреть Ленина на выступлении в Таврическом дворце, иллюстрацию штурма Зимнего дворца и многое другое.

«Спортивная»

Главная особенность станции метро "Спортивная" - наличие двух перронных ярусов, благодаря чему сюда могут подъезжать одновременно четыре состава. Очевидно, что интерьер раскрывает спортивную тему. Так, гости могут увидеть текст «Оды спорта» и мозаичное панно с участниками олимпиад в Древней Греции. Даже светильники здесь выполнены в форме олимпийских факелов. На входе в метро и тоннель можно увидеть панно, иллюстрирующие богов Олимпа и фрагменты состязаний.

«Международная»

"Международная" станция впечатляет своей незаезженной темой - зарождением цивилизации. Туристов восхищают колонны, покрытые золотистыми латунными листами, а также центральное мозаичное панно с изображением Атланта с планетой в руках. Создается впечатление, будто он также держит и потолок станции.

